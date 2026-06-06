Vor der WWDC am Montag hat Bloombergs Mark Gurman noch einmal nachgelegt und einige Details zu iOS 27 verraten. Die großen Themen bleiben Siri und Apple Intelligence vorbehalten. Daneben stecken im Update aber auch ein paar kleinere Änderungen, die den digitalen Alltag verbessern sollen.

Benachrichtigungen kommen jetzt von links

Die auffälligste Neuerung betrifft die Benachrichtigungen. Bisher schieben sie sich von oben ins Bild. Unter iOS 27 sollen sie stattdessen von der linken Seite hereingleiten. Dahinter steckt ein umgebautes Gestensystem.

Wer das Benachrichtigungszentrum öffnen will, wischt von der oberen linken Ecke nach unten. Ein Wisch über die Dynamic Island führt dagegen zu der neuen „Search or Ask“-Ansicht, die zur überarbeiteten Siri gehört. „Search or Ask“ ersetzt die bisherigen Siri-Vorschläge und dient als zentrale Eingabe, um Apps zu starten, Nachrichten zu beginnen, das Wetter abzufragen, Termine einzutragen, Kurzbefehle auszulösen und über Apples neue KI-Websuche im Netz zu suchen. Anfragen lassen sich auch an fremde Chatbots wie ChatGPT weiterreichen statt an Siri.

Auch einzelne Apps werden überarbeitet. „Wo ist?“ bekommt dem Bericht zufolge eine dezente optische Auffrischung mit neuen Symbolen in der Navigationsleiste. In der Fotos-App soll die Aufräumen-Funktion im Lauf des iOS 27-Zyklus spürbar besser werden. Zudem testet Apple eine Bildbearbeitung per Sprache und Text. Statt einen Zuschnitt oder eine Farbänderung von Hand vorzunehmen, sollen Nutzer den gewünschten Effekt einfach beschreiben können. Womöglich wird die Funktion aber erst in einer späteren Version von iOS 27 eingeführt.

Abseits der sichtbaren Änderungen soll iOS 27 auch in den Bereichen Stabilität und Tempo verbessert werden. Gurman zufolge konzentriert sich Apple auf Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen, die dem iPhone zu einer längeren Akkulaufzeit verhelfen sollen. Wie viel länger die Geräte durchhalten, bleibt offen. Auch ob Apple die Verbesserung auf der Keynote überhaupt in Zahlen fasst, bleibt abzuwarten.

Apple zeigt iOS 27 am Montag um 19 Uhr deutscher Zeit zum Auftakt der WWDC 2026. Die erste Beta für Entwickler dürfte noch am selben Tag bereitstehen, eine öffentliche Version folgt üblicherweise im Juli und die fertige Fassung im September.