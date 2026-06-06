Vodafone hat seiner TV-App, die vor wenigen Wochen die GigaTV Mobile App abgelöst hat, ein größeres Update spendiert. Die Anwendung steht für iPhone und iPad sowie für Android-Geräte zum Download bereit und wurde nach Angaben des Anbieters von Grund auf neu gestaltet. Neben neuen Funktionen hat Vodafone auch am Design gearbeitet, das nun deutlich übersichtlicher ist.

Aufnahmen, Restart und Streaming auf den Fernseher

Über die TV-App lassen sich Live-Fernsehen mit HD- und SD-Sendern, die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender sowie Video-on-Demand-Inhalte abrufen. Wer einen GigaTV-Tarif gebucht hat, kann die App auf bis zu drei Geräten registrieren und auf zwei davon gleichzeitig streamen.

Wer eine Sendung nicht verpassen will, kann sie aufnehmen oder über die Restart-Funktion nachholen. Die Senderreihenfolge legt man in eigenen Favoritenlisten fest, dabei genügt ein Wisch mit dem Finger zum Umschalten. Familien können auf Jugendschutzeinstellungen zurückgreifen, das übrige Angebot lässt sich über Filter nach Genres und Kategorien eingrenzen. Die Empfehlungen stammen teils aus der Redaktion, teils von einem Algorithmus. Auf den Fernseher gelangen die Inhalte über AirPlay oder Chromecast.

Voraussetzung für die Nutzung bleibt ein gebuchter GigaTV-Tarif. GigaTV bündelt bei Vodafone TV-Sender, Streaming-Dienste, Mediatheken und Video-on-Demand in einem Paket. Die Variante GigaTV Home kostet in den ersten sechs Monaten der 24-monatigen Laufzeit 9,99 Euro im Monat und umfasst 82 Sender in SD und 57 in HD. Weitere HD-Sender lassen sich über das Pay-TV-Paket Vodafone Premium gegen Aufpreis hinzubuchen.