In den letzten Jahren hat der TV-Streaming-Anbieter Zattoo sein Portfolio stetig ausgebaut. Nun hat das Unternehmen die Verfügbarkeit weiterer sogenannten FAST-Channels bestätigt. Mit Rally.TV kommen Motorsportbegeisterte auf ihre Kosten und gemeinsam mit Raketen.TV gehen vier weitere FAST-Channels an den Start.

Neue FAST-Channels auf Zattoo

Rally.TV

Mit Rally.TV von WRC Promoter baut Zattoo sein kostenloses FAST-Angebot gezielt im Sportbereich weiter aus und ergänzt das bestehende Portfolio um Inhalte aus der FIA World Rally Championship (WRC) und der FIA European Rally Championship (ERC). Neben spektakulären Onboard-Aufnahmen und Best-ofs erwarten Zuschauerinnen und Zuschauer Rallye-Highlights, Archivmaterial, ausgewählte Live-Inhalte sowie exklusive Einblicke in die Welt des Rallyesports.

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Mehr Auswahl für Filmfans und Serienbegeisterte: Zattoo erweitert sein kostenloses FAST-Channel-Angebot gemeinsam mit Rakuten TV um gleich vier neue Sender.

Alles Action by Rakuten TV

Mit internationalen Filmhighlights wie Léon, Daybreakers und Killing Season sowie bekannten Hollywood-Stars wie Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme und Mel Gibson bringt Alles Action by Rakuten TV explosive Unterhaltung und jede Menge Adrenalin auf den Bildschirm. Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein abwechslungsreiches Programm voller Spannung, Verfolgungsjagden und packender Action.

21 Jump Street

Die Kultserie aus den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren rund um junge Undercover-Polizisten brachte unter anderem Johnny Depp den internationalen Durchbruch und zählt bis heute zu den bekanntesten Crime-Formaten ihrer Zeit.

Abschnitt 40

Die Serie erzählt von einem Ermittlerteam im rauen Berliner Polizeialltag der 2000er-Jahre zwischen Überfällen, Drogendelikten und Schlägereien im multikulturellen Umfeld der Millionenstadt.

All Romance

Mit romantischen Filmhighlights wie Leben oder so ähnlich, Calling for Love und Forever My Heart sowie Schauspielerinnen und Schauspielern wie Angelina Jolie, Meg Ryan und Edward Burns lädt All Romance zum Mitfiebern, Abschalten und Wohlfühlen ein und sorgt für Feelgood-Momente und große Gefühle.