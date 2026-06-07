In Kürze steht die Apple WWDC 2026 Keynote an. Das Unternehmen lädt – wie bereits angekündigt – am morgigen Montag (08. Juni 2026) zum Special Event und wird einen ersten Ausblick auf iOS 27, macOS 27 und Co. geben. Wir werden per Live-Ticker von der Keynote berichten und euch über alles Wichtige auf dem Laufenden halten. Unsere Berichterstattung startet um 18:30 Uhr, das Special Event beginnt um 19:00 Uhr.

Keynote zu iOS 27 und Co.

Traditionell lädt Apple Anfang Juni zur hauseigenen Entwicklerkonferenz, um einen Ausblick auf kommende Softwareneuheiten zu geben. In diesem Jahr stehen iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27, HomePod Software 27 und tvOS 27 im Mittelpunkt.

Seit mehreren Wochen wird darüber spekuliert, welche neuen Funktionen das Unternehmen aus Cupertino ankündigen wird. Immer wieder heißt es, dass Apple seinen Systemen ein großes Siri-Upgrade verpassen wird. Dieses hatte sich immer wieder verzögert und soll nun endlich vorgestellt werden. Vor Monaten wurden bereits bekannt, dass Apple eine Kooperation mit Google Gemini eingegangen ist, um Siri auf das nächste Level zu hieven. Was genau daraus geworden ist, werden wir morgen erfahren.

Hardware-Neuheiten erwarten wir zur WWDC 2026 nicht. Dies schließt allerdings nicht aus, dass Apple neue Armbänder oder Hüllen wir seine iPhone- und Apple Watch Modelle ankündigen wird.

Live-Ticker auf Macerkopf.de ab 18:30 Uhr

Wir starten unseren Live-Ticker am Montag um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der Keynote werden wir nutzen, um noch einmal über die neuesten Gerüchte mit euch zu sprechen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit von der Partie seid.