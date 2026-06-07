Kurz vor der WWDC 2026 sorgt ein neues Gerücht für Unsicherheit bei den Farboptionen des iPhone Ultra: Der Weibo-Leaker Instant Digital hat angedeutet, Apple habe noch immer nicht entschieden, ob das faltbare iPhone überhaupt in Schwarz erscheinen wird. „Haben die einen Groll gegen die Farbe Schwarz?“, kommentierte er spitz – ein Hinweis, dass Schwarz zwar diskutiert, aber noch nicht bestätigt ist.

Was bisher bekannt war

Im Februar hatte Instant Digital berichtet, das iPhone Ultra werde in nur zwei Farboptionen erscheinen – mit Weiß als einzig bestätigter Farbe und einem noch nicht genannten zweiten Farboption. Macworld zitierte die Apple Lieferkettenquelle mit dem Hinweis auf eine Indigo-Variante ähnlich dem Deep Blue des iPhone 17 Pro – kombiniert mit einem klassischen Silber/Weiß. Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hatte unabhängig davon berichtet, Apple wolle beim Foldable auf „auffällige Farben“ verzichten und bei klassischen Tönen in Richtung Silber/Weiß und Space Gray/Schwarz bleiben.

Instant Digitals neuer Kommentar widerspricht dem nicht zwingend – er deutet jedoch an, dass die Entscheidung für Schwarz als zweite Farboption noch nicht gefallen sei. Gleichzeitig sind bisher nur Dummy-Modelle in Weiß aufgetaucht.

Wenige Farben aus praktischen Gründen

Dass Apple das Farbangebot beim iPhone Ultra bewusst klein hält, hat auch logistische Gründe: Analyst Ming-Chi Kuohatte gewarnt, dass die Fertigung des Foldables durch Produktionsengpässe bis mindestens Ende 2026 limitiert sein wird. Mehr Farbvarianten bedeuten mehr SKUs, mehr Lagerhaltung und mehr Komplexität in der Lieferkette – ein Aufwand, den Apple bei einem ohnehin knapp verfügbaren Produkt vermeiden dürfte.

Das ist kein Novum: Auch das iPhone X startete 2017 in nur zwei Farben (Silber und Space Gray) – erst das iPhone XS bekam ein Jahr später eine dritte Option (Gold). Apple könnte beim iPhone Ultra eine ähnliche schrittweise Strategie verfolgen.

Bei einem erwarteten Einstiegspreis von über 2000 Dollar dürfte die Farbwahl für die meisten Käufer ohnehin kaum kaufentscheidend sein. Das iPhone Ultra wird gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max für September 2026 erwartet.