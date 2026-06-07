Wie Apple sein erstes faltbares iPhone nennen wird, ist noch offen. Im Gespräch sind vor allem die Bezeichnungen „iPhone Fold“ und „iPhone Ultra“. Eine neue Serie von Dummy-Modellen, die der Leaker Sonny Dickson veröffentlicht hat, gibt uns nun den bisher genauesten Eindruck vom erwarteten Design.

Innen so groß wie ein iPad mini

Aufgeklappt misst das Display rund 7,8 Zoll und kommt damit auf eine nutzbare Fläche, die in etwa der eines iPad mini entspricht. Die Frontkamera sitzt entsprechend den Dummy-Modellen in der oberen linken Ecke des inneren Bildschirms. Das äußere Display fällt mit etwa 5,5 Zoll deutlich kleiner aus. Zusammengeklappt wirkt das Falt-iPhone kürzer und gedrungener als die aktuellen Modelle.

Zur Kamera-Ausstattung gehören neben der inneren Linse zwei nach außen gerichtete Kameras auf der Rückseite. Da Apple auf Face ID verzichtet, kommt stattdessen Touch ID in der Seitentaste zum Einsatz.

Bei den Farben hält Dickson es für möglich, dass Apple das Falt-iPhone nur in einer einzigen Variante anbietet. Bloombergs Mark Gurman hatte zuvor von Schwarz und Weiß gesprochen, während Dickson davon ausgeht, dass allein Weiß übrig bleibt. Ein so eingeschränktes Angebot ist selten, aber es wäre für Apple nicht das erste Mal. Das erste iPhone und das erste iPad gab es jeweils nur in einer Ausführung. Erst die zweite Generation, also das iPhone 3G und iPad 2, brachte die Wahl zwischen Schwarz und Weiß.

First look at the iPhone Fold dummy unit. It doesn’t look like Apple will offer multiple colors, with white currently appearing to be the only option. What do you think? pic.twitter.com/olMzm6t6Ts — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 7, 2026

Aus den bisherigen Berichten ergibt sich, dass das entscheidende Merkmal von Apples Falt-iPhone die Verarbeitung sein dürfte, allen voran das Scharnier. So gehen mehrere Quellen davon aus, dass die Falte im aufgeklappten Display kaum sichtbar sein wird. Für das größere Innendisplay kann Apple auf die vielen vorhandenen iPad-Apps zurückgreifen, sodass das Falt-iPhone von Beginn an viele passende Programme mitbringen soll. Wie Apple die Bedienung auf dem faltbaren Bildschirm im Detail löst, könnte sich schon am Montag andeuten, wenn der Konzern auf der WWDC iOS 27 vorstellt.