Amazfit bringt neue Sportuhren auf den Markt. Nachdem wir euch kürzlich auf die Amazfit Bip Max aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit Balance 3 und Balance Ultra weiter. Dabei wird die die Balance 3 mit Titan und Edelstahl in zwei Varianten angeboten.

Amazfit kündigt Balance 3 und Balance Ultra an

Amazfit hat kürzlich seine neueste Sportwatch-Serie angekündigt. Die neuen Balance-Modelle sind für Sportler konzipiert, die regelmäßig Hybridsportarten betreiben und Wert auf ein anspruchsvolles Zusammenspiel aus Ausdauer- und Krafttraining legen. Ein paar wenige Wochen müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis die Uhren verfügbar sein. Die beiden Versionen der Balance 3 (Edelstahl und Titan) kommen voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli in den Handel. Die Balance Ultra folgt etwa zwei Wochen später.

Zu den wichtigsten Funktionen zählen:

Hybrid Training: Eine umfangreiche Bibliothek vorgefertigter Hybrid-Workouts unterstützt die Vorbereitung auf HYROX-Wettkämpfe und andere hybride Trainingsziele.

Training Balance: Die neue Funktion analysiert das Verhältnis von Kraft- und Ausdauertraining und gibt Orientierung, ob im Anschluss Kraft, Ausdauer oder Erholung im Fokus stehen sollte.

Hybrid Charge: Das neue Recovery-Monitoring kombiniert Trainingsbelastung, physiologische Daten und subjektive Angaben zum Wohlbefinden zu einem umfassenden Bild des Erholungszustands.

HYROX-Strategien und internationale Rennstrecken: Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Laufstrecken und der Größe der ROX Zone in den HYROX-Arenen lassen sich individuelle Wettkampfstrategien für verschiedene HYROX-Events erstellen – etwa in Berlin, Barcelona, London oder Warschau.

Virtueller Pacer und HYROX-Analyse: Die neuen Balance-Modelle begleiten SportlerInnen mit präzisen Zeitvorgaben für Laufabschnitte und Workouts und ermöglichen eine umfassende Auswertung von Training und Rennen.

Starkes Akku, leichtes Design: Die Balance Ultra bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Tagen und wiegt 57 g. Die Balance 3 läuft bis zu 3 Wochen und wiegt 62 g (Edelstahl) bzw. 55 g (Titan).

Der Preis? Amazfit empfiehlt für die Balance Ultra einen Verkaufspreis von 599,90 Euro. Die Balance 3 Titan liegt bei 449,90 Euro und die Balance 3 Edelstahl bei 369,90 Euro.