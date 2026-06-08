Apple hat soeben Siri AI und die nächste Generation von Apple Intelligence angekündigt. Beide Neuerungen sind Bestandteil der 27er Versionen von iOS, iPadOS, macOS und Co. Wir blicken näher auf die Details.

Apple präsentiert die nächste Generation von Apple Intelligence und Sir AI

Seitdem Apple Intelligence vor zwei Jahren angekündigt wurde, hat sich verhältnismäßig wenige getan. Während der eröffnenden Keynote zur Worldwide Developers Conference hat Apple soeben zahlreiche Neuerungen angekündigt, die iPhone, iPad und Co. bereichern sollen.

Zunächst einmal hat Apple den gesamten Unterbau von Apple Intelligence überarbeitet. Das Unternehmen setzt auf eine neuartige Architektur, die speziell auf den Schutz der Privatsphäre der Nutzer ausgelegt ist. Das Ganze ermöglicht Siri AI und bringt hilfreiche neue Funktionen für Apps, auf die sich Nutzer täglich verlassen.

Siri AI ist eine völlig neue Version von Siri, die tief in iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple Vision Pro integriert ist (Siri AI ist in den EU zunächst nur unter macOS, visionOS und watchOS verfügbar). Siri AI kann auf persönlichen Kontext zurückgreifen, um Nachrichten, E-Mails, Fotos und mehr zu durchsuchen, und mit noch mehr systemweiten App-Aktionen Aufgaben App-übergreifend erledigen.

Außerdem kann Siri AI Fragen zum Inhalt auf dem Display von Nutzer beantworten oder im Internet nach aktuellen, auf breitem Allgemeinwissen basierenden Informationen suchen und eine hilfreiche Antwort generieren. Mit der speziellen Siri App kann man eine ältere Konversation erneut aufrufen oder eine neue Konversation starten – alles an einem Ort –, und sie nutzt iCloud, um den Konversationsverlauf privat über die Geräte von Nutzer hinweg zu synchronisieren.

Neben Siri AI ermöglicht die nächste Generation von Apple Intelligence unglaubliche neue Funktionen in Apps im gesamten System, um die täglichen Aufgaben der Nutzer zu vereinfachen, wie das Bearbeiten von Bildern in Fotos, das Surfen in Safari in mehreren Tabs, das Ausdrücken von Kreativität mit Image Playground, die Kommunikation in Nachrichten und Mail und vieles mehr.

Geschwindigkeit steht ganz oben

Im Rahmen der heutigen Keynote ist Apple auch auf verschiedene Geschwindigkeitsoptimierungen eingegangen, die sich systemweit auszogen. iPhone- und iPad-Apps starten bis zu 30 Prozent schneller, Fotos werden nach dem Aufnehmen bis zu 70 Prozent schneller geladen und AirDrop Übertragungen sind bis zu 80 Prozent schneller.

Darüberhinaus ist das Wechseln bei Netz­werk­übergängen zwischen Mobilfunknetzen und WLAN Netzwerken reibungsloser als je zuvor, und das Surfen und Übertragen von Dateien zwischen externen Laufwerken und dem iPad ist bis zu 5‑mal schneller – das ist genauso schnell wie beim Finder auf dem Mac. In Spotlight, Fotos und Mail ist die Suche überarbeitet worden, um sie stabiler und effizienter zu machen und den Nutzer zu helfen, genau das zu finden, wonach sie suchen. In Mail zeigt ein völlig neues Ranking-System noch relevantere Ergebnisse in den Toptreffern an.

Neue Funktionen zur Kindersicherung und wichtige Updates für die Bildschirmzeit

Mit neuen, leistungsstarken und zugleich einfach verständlichen Funktionen erweitert Apple die Möglichkeiten für Eltern, die Nutzung digitaler Geräte durch ihre Kinder besser zu begleiten. Durch die Einrichtung eines Kinderaccounts lassen sich altersgerechte Schutzmaßnahmen systemweit aktivieren. Mithilfe eines Einrichtungsassistenten können Eltern festlegen, welche Apps ihren Kindern zur Verfügung stehen, und behalten auch später die Kontrolle über neu hinzugefügte Anwendungen. Zusätzlich ermöglichen neue Kommunikationssicherheitsfunktionen, dass Eltern jede neue Kontaktanfrage genehmigen müssen, bevor sie zum Adressbuch ihres Kindes hinzugefügt wird. Darüber hinaus kann das System automatisch eingreifen, wenn explizite oder gewalttätige Inhalte erkannt werden.

Gleichzeitig führt Apple neue Werkzeuge zur Förderung gesunder Bildschirmgewohnheiten ein. Eltern können tägliche Nutzungszeiten für Unterhaltungs-, Spiele- und Social-Media-Apps festlegen und dabei auf Empfehlungen zurückgreifen, die auf Erkenntnissen führender Expertinnen und Experten aus Medizin und Entwicklungspsychologie basieren. Mit Zeitplänen lässt sich zudem steuern, welche Apps zu bestimmten Tageszeiten genutzt werden dürfen. Die überarbeitete Bildschirmzeit-Funktion bietet Eltern darüber hinaus einen besseren Überblick über die durchschnittliche Gerätenutzung ihrer Kinder sowie über die am häufigsten verwendeten Apps. Dadurch wird es einfacher, digitale Gewohnheiten nachzuvollziehen und die Nutzung an die Bedürfnisse der Familie anzupassen.

Weitere Neuerungen ab Herbst