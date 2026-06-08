Apple hat im Rahmen seiner WWDC 2026 Keynote die neue Generation von Apple Intelligence angekündigt. Im Grunde hat Apple den kompletten Unterbau und die Architektur überarbeitet, um leistungsstarke KI-Fähigkeiten für alltägliche Erlebnisse zu bieten.

Apple Intelligence an allen Ecken und Kanten

Neue Möglichkeiten für die Fotobearbeitung

Apple hat drei neue KI-Funktionen für die Fotos-App angekündigt. Zunächst einmal wurde „Bereinigen“ (Clean Up) stark überarbeitet, Man kann damit jetzt Störendes mit höherer Qualität und realistischeren Ergänzungen entfernen, und das selbst bei komplexen Szenen.

Weiter geht es mit Spatial Reframing. Mit dieser Funktion lässt sich die Komposition des Fotos nach der Aufnahme verbessern. Die Funktion ermöglicht es euch, ein Foto zu berühren und zu bewegen und in Echtzeit in einer Vorschau zu sehen, wie sich die Perspektive ändert – so als hätten sie die Kamera in der ursprünglichen Szene neu positioniert. Spatial Reframing nutzt leistungsstarke Bildmodelle und generiert nur dort neue Inhalte, wo die Perspektive geändert worden ist. So bleibt die ursprüngliche Szene in dem Foto auch mit der neuen Perspektive erhalten.

Zudem führt Apple ein neues Extend Tool ein. Dieses ermöglicht es euch, Bilder zu erweitern und Motiven so mehr Raum zu geben. Ihr könnt den Horizont begradigen, ohne Wichtiges zu beschneiden. Oder ihr könnt nachträglich das Seitenverhältnis anpassen. Dabei ergänzt das Exten Tool einfach Fehleden Teil.

Safari und Passwörter

Safari kann jetzt das Surfen mit mehreren Tabs vereinfachen, indem es Tabs automatisch nach relevanten Themen organisiert. So werden Webseiten in Tabs zum Beispiel zu den Themen Essen, Reisen, Sport etc. gruppiert.

Spannend ist auch die Neuerung in der Passwörter-App. Diese kann – wenn unsichere Passwörter erkennt werden – diese automatisch ändern und abspeichern. Ist die Passwörter-App der Meinung, dass das Passwort zu einem bestimmten Online-Shop kompromittiert wurde, könnt ihr das Passwort automatisch ändern lassen.

Zudem könnt ihr mit natürlicher Sprache eigene Safari Erweiterungen erstellen, indem man einfach beschreibt, was man möchte. Safari erstellt dann die benutzer­definierte Erweiterung direkt in der Symbol­leiste – etwa eine Taste zum Speichern und Bewerten von Rezepten, die Nutzer ausprobiert haben.

Image Playground 2.0

Image Playground haben wir in den letzten zwei Jahren nur selten genutzt, weil die App schlicht und einfach nicht leistungsstark war. Dies soll sich nun ändern. Sie können Bilder mit hoher Qualität in praktisch jedem Stil erstellen, jetzt auch fotorealistisch, und zwar dank eines neuen generativen Modells, das auf Private Cloud Compute läuft. Die stellt einen riesigen Sprung bei der Bildgenerierung dar.

Ihr könnt die gewünschten Änderungen beschreiben – oder einfach auf ein Objekt tippen, es einkreisen oder überpinseln, um es zu markieren und dann zu verschieben oder seine Größe zu ändern. Zudem lässt sich Image Playground nicht nur für Apps wie Nachrichten nutzen, sondern auch zum Generieren von Hintergrundbildern für den Sperrbildschirm oder von Kontaktpostern.

Kommunikation und Termine

Die Nachrichten-Appkann jetzt per Fingertipp Vorschläge basierend auf den Konversationen der Nutzer machen. Wenn beispielsweise jemand nach Fotos fragt, kann Nachrichten dabei helfen, die richtigen zu finden, indem es Schlüsselwörter, Orte und Personen für die besten Treffer in der Mediathek auswertet. Darüber hinaus werden Vorschläge in Mail sogar noch leistungsstärker, mit der Möglichkeit, Aktionen in Apps anderer Anbieter auszuführen. „Intelligente Antworten“ in Mail und Nachrichten kann jetzt auf den personalisierten Schreibstil von Anwender zurückgreifen.

Call Context liefert während eines Telefonats proaktiv relevante Informationen – etwa einen Bestätigungscode oder eine Reservierungsnummer.

Apple Intelligence macht es auch möglich, Ereignisse in Kalender hinzuzufügen oder zu ändern, indem Nutzer einfach das Ereignis beschreiben. Noch während sie tippen, erkennt Kalender Kontakte und Orte und erstellt einen Titel für das Ereignis.

Kurzbefehle

Die meisten Nutzer haben sicherlich bis dato einen großen Bogen rund um die Kurzbefehle-App gemacht. Dank Apple Intelligence kann die Kurzbefehle-App jetzt die erforderlichen Schritte für Nutzer anhand einer Beschreibung zusammenstellen. Beispiel gefällig? Ihr könnt einer bestimmten Person eine Nachricht zukommen lassen, wenn ihr die Arbeit verlasst. Oder ihr könnt automatisch die bevorzugten Produktivitätsapps mit einer bestimmten Fensteranordnung zu öffnen, wenn das iPad mit dem Magic Keyboard verbunden wird.

Home-App

Auch die Apple Home-App wird dank Apple Intelligence aufgewertet. Die Home App nutzt Apple Intelligence, um zusammengehörige Mitteilungen als eine einzelne Aktivität zu verstehen. Mit generierten Videobeschreibungen könnt ihr schnell verstehen, was in einem Videoclip passiert ist, sogar ohne ihn sich anzusehen. Sie können auch schnell Kameraclips durchsuchen, um das Gesuchte, wie etwa eine Paketlieferung, schnell zu finden.