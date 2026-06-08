Am heutigen Abend eröffnet Apple seine jährliche Worldwide Developers Conference mit einer Keynote (wir berichten ab 18:30 Uhr per Live Ticker). Neben Medienvertretern werden in erster Linie auch zahlreiche Entwickler vor Ort sein. Auch in diesem Jahr verteilt Apple wieder exklusive Geschenkbeutel an Teilnehmer vor Ort. Lil Finder Guy ist dieses Mal Bestandteil des Geschenkbeutels.

Exklusiver Geschenkebeutel zur WWDC 2026

Kürzlich haben wir euch auf neue Merchandise-Artikel im Apple Store im Apple Park aufmerksam gemacht. Während alle Besucher grundsätzlich das Merchandise kaufen können, hat sich Apple auch und iesem Jahr wieder etwas Exklusives für WWDC-Teilnehmer einfallen lassen.

Creator Canoopsy zeigt auf X, was sich Apple in diesem Jahr hat einfallen lassen. Der Geschenkebeutel (schwarze Tragetasche mit WWDC-Aufrdruck) umfasst unter anderem eine Trinkflasche, Aufkleber und verschiedene Pins, Neben Clarius, die Dogcow, ist erstmals auch Lil Finder Guy als Pin vertreten.