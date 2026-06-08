Die Broadway-Adaption der Apple TV Original-Serie „Schmigadoon!“ hat in der Nacht zu heute vier Tony Awards gewonnen. Damit ist der Apple Video-Streaming-Dienst nun offiziell EGOT-Gewinner. Doch was bedeutet das?

Apple TV: Schmigadoon! Gewinnt vier Tony Awards

In der Nacht zu heute wurden die 79. Tony Awards verlieren. Auch Apple TV gehörte zu den Gewinnern und könnte vier Auszeichnen für die Broadway-Adaption von Apple TVs Original-Serie Schmigadoon! mit nach Hause nehmen. Unter anderem erhielt die Adaption den Award für das beste Musical.

Mit den jüngsten Auszeichnungen erreicht Apple TV neben Netflix den sogenannten EGOT-Status. Das bedeutet, dass der Streaming-Dienst nun in allen vier wichtigen amerikanischen Unterhaltungspreisen mindestens eine Auszeichnung gewonnen hat: einen Emmy für Fernsehen, einen Grammy für Musik, einen Oscar für Film und einen Tony für Broadway-Theater. Um den Status zu erreichen benötigte Apple TV rund sechs Jahre beginnend mit den ersten Emmy-Awards für The Morning Show im Jahr 2020 und dem aktuellen Gewinn des Tony Awards für Schmigadoon!. Netflix benötigt hingegen rund zwölf Jahre.

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Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass Schmigadoon! für 12 Awards nominiert war und folgende vier Auszeichnungen erhielt:

Bestes Musical

Beste Originalmusik (Musik und/oder Liedtexte) für das Theater – Musik & Liedtexte: Cinco Paul

Bestes Buch eines Musicals – Cinco Paul

Beste Orchestrierung – Doug Besterman und Mike Morris

Schmigadoon! feierte 2021 auf Apple TV Premiere und lief zwei Staffeln lang bis 2023. Im Januar 2024 bestätigte der Serienschöpfer Cinco Paul, dass Apple trotz bereits geschriebener dritter Staffel mit 25 neuen Songs beschlossen habe, das Projekt nicht weiterzuverfolgen.