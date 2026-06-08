Traditionell steht Anfang Juni bei Apple die Worldwide Developer Conference an. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und das Unternehmen aus Cupertino eröffnet seine Entwicklerkonferenz mit einer Keynote. Das Special Event startet pünktlich um 19:00 Uhr, unser Live-Ticker beginnt um 18:30 Uhr.

Live Ticker: Apple WWDC 2026 Keynote

Nachdem Apple im Laufe dieses Jahres bereits neue Hardware auf den Markt gebracht hat (u.a. MacBook Neo, MacBook Air M5, iPhone 17e, AirPods Max 2, iPad Air M4 und mehr), geht es am heutigen Tag mit Software-Themen weiter. Wir können zwar nicht vollständig ausschließen, dass Apple auch neue Produkte ankündigt, allerdings dürfte dies – wenn überhaupt – eine untergeordnete Rolle einnehmen.

Apple nutzt seine Entwicklerkonferenz traditionell, um einen Ausblick auf die Zukunft von iOS, iPadOS, macOS und Co. zu geben. Konkret wird der Hersteller über iOS 27, iPadOS 27 macOS 27, watchOS 27, visionOS 27, tvOS 27 und HomePod Software 27 sprechen. In den letzten Wochen gab es bereits mehrere Hinweise, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird. Dabei wurde immer wieder das große Siri-Upgrade und Verbesserungen für Apple Intelligence genannt.

In gewohnter Manier werden wir euch in diesem Artikel per Live Ticker / Livestream zur heutigen Apple Keynote auf dem Laufenden halten. Unsere Berichterstattung starten wir um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der eigentlichen Keynote um 19:00 Uhr nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte mit euch zu sprechen und uns einzustimmen. Wir gehen davon aus, dass die Keynote bis ca. 20:30 Uhr andauern wird.