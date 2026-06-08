Amazon hat heute nicht nur den Prime Day 2026 angekündigt, sondern im Vorfeld auch ein richtig spannendes Angebot gestartet. Prime-Mitglieder erhalten Audible Standard 3 Monate komplett kostenlos. Ihr könnt den Service risikofrei ausprobieren und in aller Ruhe entscheiden, ob euch dieser zusagt oder eben nicht.

Audible: 3 Monate gratis erhalten

Ehrlicherweise haben wir auf dieses Angebot schon seit längerem gewartet. Nachdem der letzte richtig „heiße“ Audible-Deal schon eine Weile zurück liegt, hat der Online Händler diesen im Vorfeld des Prime Days 2026 nun wieder aufgelegt. Prime-Mitglieder können sich 3 Monate Audible Standard komplett kostenlos sichern.

Mit Audible Standard könnt ihr euch jeden Monat ein Hörbuch aus dem gesamten Angebot mit über 900.000 Titeln auswählen. Solange ihr ein aktives Abonnenten besitzt, habt ihr Zugriff auf euren Titel. Zudem habt ihr unbegrenzten Zugriff auf zahlreiche Podcasts. Nach dem 3 Gratis-Monaten schlägt Audible Standard mit 6,99 Euro pro Monat zu Buche. Allerdings habt ihr die Möglichkeit, nach Ablauf der drei kostenlosen Test-Monate zu kündigen, so dass keine weiteren Kosten entstehen. Beachtet in jedem Fall die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

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