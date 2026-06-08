Am Montag zeigt Apple auf der WWDC-Keynote erstmals iOS 27. Während das Hauptaugenmerk auf der Überarbeitung von Siri liegen wird, soll es auch einige optische Anpassungen für die Standard-Apps des iPhone geben. Schon jetzt zeichnet sich ab, welche Apps von Apple überarbeitet werden, manche stärker und manche nur im Detail.

Kamera und Image Playground

Die größten Design-Änderungen betreffen die Kamera-App und Image Playground. Die Kamera hatte Apple schon mit iOS 26 umgebaut, doch laut Bloombergs Mark Gurman folgt mit iOS 27 ein weiterer Schritt. Apple will die App vollständig anpassbar machen, sodass Nutzer selbst festlegen können, welche Funktionen erscheinen und an welcher Stelle sie liegen. Hinzu kommt ein neuer Siri-Modus für die visuelle Intelligenz.

Image Playground hat Apple laut Gurman über iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 hinweg komplett neu gestaltet. Zur Überarbeitung gehören eine neu aufgebaute Galerie sowie aufgeräumtere Bedienelemente, wenn man Bilder erstellt oder bestehende bearbeitet.

Wetter, Safari und Wo ist?

Bei drei weiteren Apps fallen die Änderungen kleiner aus. Bei „Wo ist?“ beschränkt sich die Auffrischung auf neue Symbole in der Tab-Leiste und ein insgesamt etwas frischeres Erscheinungsbild. In der Wetter-App soll es ein neues Feld auf der Übersichtsseite einer Stadt geben, das Gurman „Conditions“ nennt und über das sich neben der Temperatur auch Werte zu Regen und Wind ablesen lassen. Safari bekommt zudem eine neue Startseite mit vier Reitern am oberen Rand, über die sich schneller zwischen Favoriten, Lesezeichen, der Leseliste und dem Verlauf wechseln lässt.

Liquid Glass

Wie bei jeder größeren Systemaktualisierung dürfte iOS 27 noch weitere kleine Änderungen in anderen Apps mitbringen. Dazu gehört auch Liquid Glass, wobei Apple hier laut 9to5Mac nur kleinere Anpassungen vornimmt. In iOS 26 hatte Apple die Suche in die untere rechte Ecke vieler Apps verschoben, getrennt von der Tab-Leiste. Mit iOS 27 soll sie wieder zu den übrigen Navigationspunkten zurückwandern. Gurman nennt dafür die Apps Musik, TV, Podcasts, News und Health, geht aber davon aus, dass die Umstellung am Ende alle Apps betrifft.