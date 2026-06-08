Apple hat auf der WWDC-Keynote die Geräteliste für iOS 27 bestätigt. Das kommende System läuft auf denselben iPhones wie iOS 26 und lässt damit kein einziges Modell zurück. Wer ein iPhone 11 oder ein neueres Gerät besitzt, bekommt das Update im September.

iOS 27 Gerätekompatibilität

Dass Apple in diesem Jahr keine Geräte aussortiert, ist nicht selbstverständlich. Das iPhone 11 kam im September 2019 mit iOS 13 auf den Markt und erhält mit iOS 27 sieben Jahre später noch das aktuelle Betriebssystem. Auch das iPhone SE der dritten Generation bleibt an Bord.

Die vollständige Liste der unterstützten Modelle:

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro und 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16 und 16 Plus

iPhone 16 Pro und 16 Pro Max

iPhone 15 und 15 Plus

iPhone 15 Pro und 15 Pro Max

iPhone 14 und 14 Plus

iPhone 14 Pro und 14 Pro Max

iPhone 13 und 13 mini

iPhone 13 Pro und 13 Pro Max

iPhone 12 und 12 mini

iPhone 12 Pro und 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro und 11 Pro Max

iPhone SE (3. Generation)

Über die Gerätekompatibilität hinaus hat Apple auf der Keynote auch die nächste Generation von Apple Intelligence vorgestellt, die zum Teil direkt auf den Geräten läuft. Hierfür werden jedoch neuere Modelle notwendig sein. Welche das sein werden, hat Apple noch nicht verraten.