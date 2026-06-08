Pünktlich zur WWDC 2026 (unser Live Ticker startet um 18:30 Uhr) hat Bloomberg-Redakteur Mark Gurman einen detaillierten Bericht über Apples internen KI-Kurswechsel veröffentlicht und enthüllt dabei, wie es überhaupt zu den heute erwarteten großen Siri-Neuerungen in iOS 27 kam.

Das geheime Meeting Anfang 2025

Den Ausgangspunkt bildete eine folgenreiche Besprechung Anfang 2025 in einem Konferenzraum nahe der Software-Engineering-Abteilung von Craig Federighi. CEO Tim Cook war nicht anwesend – es war der inzwischen pensionierte COO Jeff Williams, der das Treffen einberief. Thema: Apple Intelligence konnte nicht überzeugen und die lange versprochene Siri-Überarbeitung drohte erneut verschoben zu werden. Ziel des Meetings war es, Cook eine konkrete Handlungsempfehlung zu präsentieren.

Die entscheidenden Weichenstellungen

Federighi übernahm die führende Rolle im Gespräch. Mike Rockwell – bis dahin Chef des Vision-Pro-Teams – meldete sich freiwillig, die Siri-Rettung zu leiten. Rockwell glaubte, damit zum neuen KI-Chef aufzusteigen zu können und John Giannandrea zu beerben. Federighi setzte sich jedoch mit einer anderen Lösung durch: Rockwell sollte Siri übernehmen, aber direkt ihm – also dem Software-Team – berichten. Diese Idee wurde umgesrtzt. Giannandrea wurde in der Folge aus seiner Rolle gedrängt und hat Apple mittlerweile verlassen.

Cook soll dem Vorhaben rund um Apples jährliches Top-100-Retreat im März 2025 zugestimmt haben. Gurman beschreibt den Apple-Chef als ungewöhnlich aktiv in den KI-Entscheidungen – und bereit, dabei eigenmächtig Beschlüsse zu fassen.

Von hauseigener KI zur Google-Partnerschaft

Apple Intelligence war 2024 mit rein intern entwickelter Technologie gestartet. Doch die anhaltende Unfähigkeit, die versprochenen Siri-Funktionen zu liefern, führte letztlich zu einem vollständigen Strategiewechsel. Dies führte unter anderem zu einer vor Monaten angekündigten Partnerschaft mit Google und die Gemini-Technologie. Eine Kurskorrektur, die noch vor einem Jahr kaum vorstellbar gewesen wäre.

Heute dürften wir im Rahmen der WWDC-Keynote die ersten Früchte dieser Neuausrichtung erleben.