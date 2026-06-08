Auf der WWDC hat Apple mit iOS 27 ein neues KI-Modell vorgestellt, das vollständig auf dem Gerät läuft und alle bisherigen lokalen Modelle von Apple übertrifft. Voraussetzung sind mindestens 12 GB Arbeitsspeicher, womit einige Modelle durchs Raster fallen.

Die meisten Funktionen laufen weiter wie gewohnt

Der Großteil der KI-Funktionen in iOS 27 setzt dieselbe Hardware voraus wie bisher, das iPhone 15 Pro eingeschlossen. Die strengeren Anforderungen gelten allein für das stärkste lokale KI-Modell.

Dieses Modell läuft nur auf dem iPhone Air sowie dem iPhone 17 Pro und 17 Pro Max. Außerdem können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass auch die für den Herbst geplanten iPhone 18 Pro Modelle die Hürde nehmen werden. Auf dem iPad braucht es einen M4-Chip oder neuer mit mindestens 12 GB RAM und auf dem Mac einen M3 oder neuer mit ebenfalls 12 GB RAM oder mehr. Bei der Apple Vision Pro wird das M5-Modell vorausgesetzt.

Das Standard-iPhone 17 fällt heraus, weil es nur 8 GB RAM bietet und die 12-GB-Marke damit verfehlt. Seit der Einführung von Apple Intelligence reichten 8 GB RAM für sämtliche Funktionen aus, womit Apple nun die Anforderung zum ersten Mal erweitert hat.