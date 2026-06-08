Apple hat die heutige Keynote zur Worldwide Developer Conference genutzt, um Version 27 seiner Softwareplattformen anzukündigen. Mittlerweile stehen die ersten Entwickler-Betas zum Download bereit, so dass sich eingetragene Entwickler mit den kommenden Updates beschäftigen können.

Beta 1 ist da: iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und Co.

Man konnte es bereits im Vorfeld erahnen, dass der Großteil der Neuerungen von Apples Softwareplattformen in Version 27 mit Siri und Apple Intelligence zu tun haben. Schlussendlich ist es auch genau so gekommen. Ihr findet KI-Neuerungen an allen Ecken und Kanten.

Apple hat heute nicht nur die kommenden großen Updates angekündigt, sondern parallel dazu auch die jeweilige Beta 1 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Diese findet ihr in gewohnter Manier unter Einstellungen bzw. Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates.

Eine Beta-Version sollte grundsätzlich immer auf einem Zweit-Gerät und nicht auf eurem produktiven Erstgerät installiert werden. Eine öffentliche Beta (Public Beta) für Teilnehmer am Apple Beta Programm hat Apple für Juli angekündigt. Die jeweils finale Version erscheint im Herbst.