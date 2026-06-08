Lange dauert es nicht mehr. Um 19:00 Uhr deutscher Zeit (unser Live Ticker beginnt um 18:30 Uhr) wird Apple seine jährliche Entwicklerkonferenz mit einer Keynote eröffnen. Es dürfte das letzte Special Event für Tim Cook sein. Der aktuelle Apple Chef tritt zum 01. September zurück und wird den Staffelstab an John Ternus übergeben. Kurzum: Cook dürfte in Kürze zum letzten Mal die anwesenden Gäste mit einem „Good Morning“ begrüßen.

Kurz vor der WWDC: Tim Cook veröffentlicht „Good Morning“-Video

Soweit wir uns erinnern können, hat Apple Chef Tim Cook in den letzten Jahren eine Keynote immer mit dem gleichen Prozedere eröffnet. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses – seiner letzten Keynote – hat Cook heute ein neues Video veröffentlicht, in dem er gemeinsam mit verschiedenen Prominenten mit der Phrase „Good morning“ spielt. Unter anderm sind in dem Clip Country-Sängerin Lainey Wilson, Schauspielerin Rhea Seehorn, Schauspieler Brett GoldsteinDJ und Produzent Zedd und viele weitere Prominenten zu sehen.

Nachdem sich Cook von den Celebrities ausreichend Anregungen für ein „Good Morning“ geholt hat, kommt er zu dem Schluss: „Ich glaube, ich sage es so, wie ich es immer sage.“