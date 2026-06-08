Da lag die Gerüchteküche definitiv falsch. Statt auf Emerald oder Big Bear als Beinamen für macOS 27 zu setzen, verwendet Apple den Beinamen „Golden Gate“.

macOS 27 trägt den Beinamen „Golden Gate“

Apple setzt bei macOS seine Tradition fort und setzt auch bei macOS 27 auf einen Namen. Dieses Mal hat sich das Unternehmen für Golden Gate entschieden. Ähnlich wie bei Mac OS X Snow Leopard im Jahr 2009 konzentrierte sich Apple eignen Angaben zufolge in diesem Jahr auf die Verbesserung der Leistung von macOS und dutzender zugrundeliegender Technologien.

macOS Golden Gate bietet einige Designänderungen im Liquid Glass-Stil. So verfügen Apps beispielsweise nun über eine einheitliche Symbolleiste am oberen Rand, und die Seitenleiste erstreckt sich bis zum Fensterrand. Unter der Haube haben die Entwickler deutlich an der Leistung geschraubt und das System schneller gestaltet. Hauptattraktiven von macOS 27 sind sicherlich die zahlreichen neuen Apple Intelligence Funktionen sowie Siri AI mit persönlichen Kontextinformationen und Bildschirmerkennung. Spotlight verfügt über eine neue Benutzeroberfläche namens „Suchen oder Fragen“, die auf der überarbeiteten Version von Siri basiert.

Folgende Macs sind kompatibel

MacBook Neo (2026)

MacBook Air mit Apple Silicon (2020 und neuer)

MacBook Pro mit Apple Silicon (2020 und neuer)

iMac mit Apple Silicon (2021 und neuer)

Mac mini mit Apple Silicon (2020 und neuer)

Mac Studio mit Apple Silicon (2022 und neuer)

Mac Pro mit Apple Silicon (2023 und neuer)

Die Beta 1 zu macOS 27 steht ab sofort zur Verfügung. Die Public Beta 1 folge im Juni.