Apple hat heute Abend die neue Generation von Apple Intelligence inkl. der komplett neuen Siri AI angekündigt. Dabei handelt es sich um einen deutlich leistungsfähigeren und persönlicheren Assistenten. Zunächst einmal können Entwickler die neue Siri AI ausprobieren. Allerdings müssen sich diese nach der Installation von iOS 27 erst einmal auf eine Warteliste setzen lassen.

Neue Siri AI kommt mit Warteliste

Apple hat im Rahmen der WWDC 2026 Keynote Siri Ai angekündigt. In Europa ist die neue Siri allerdings zunächst einmal nur unter macOS 27, watchOS 27 und visionOS 27 verfügbar. iOS 27 und iPadOS 27 bleiben aufgrund der EU und der Digital Market Acts (DMA) erst einmal außen vor.

Mal angenommen, ihr seid Entwickler in den USA, habt die iOS 27 Beta 1 installiert und möchtet Siri AI testen, so wartet noch eine kleine Hürde auf euch. Nach der Installation der ersten Beta zu iOS 27 müsst ihr euch unter Einstellungen -> Apple Intelligence zunächst einmal auf eine Warteliste für Siri Ai setzen lassen.

Aktuell gibt es noch keine Informationen zur Wartezeit, doch Apple setzte bereits bei der Einführung von Apple Intelligence in iOS 18 auf eine ähnliche Warteliste. Für einige der ersten Entwickler, die auf iOS 27 aktualisieren, dürfte es sich nur um Stunden handeln, bis Siri Ai ausprobiert werden kann.

Siri Ai ist kostenlos, doch Apple setzt für bestimmte Funktionen, wie etwa die Bilderzeugung auf tägliche Limits. Ein iCloud+-Abonnement erhöht diese KI-Limits. Siri AI zunächst auf die englische Sprache beschränk. Apple wird die Unterstützung für weitere Sprachen schnell ausweiten. In der EU ist Siri AI zunächst nicht unter iOS 27 und iPadOS 27 verfügbar.