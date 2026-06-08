Apple hat auf der WWDC eine überarbeitete Siri vorgestellt, die unter dem Namen „Siri AI“ läuft und stärker auf den persönlichen Kontext der Nutzer zugeschnitten ist. Wie bei den übrigen KI-Funktionen setzt der Konzern Apple Intelligence voraus, sodass ältere Hardware außen vor bleibt.

Siri AI Gerätekompatibilität

Auf dem iPhone läuft Siri AI ab dem iPhone 15 Pro. Unterstützt werden das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max, die komplette 16er-Reihe mit iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max sowie die aktuelle Generation mit iPhone 17e, 17, 17 Pro, 17 Pro Max und iPhone Air.

Beim iPad fällt die Auswahl knapper aus. Voraussetzung ist das iPad mini mit A17 Pro Chip sowie das iPad Air und iPad Pro jeweils ab dem M1. Beim Mac gilt dieselbe Schwelle, die jedes Modell ab dem M1-Chip einschließt.

Die Apple Watch ist ein Sonderfall. Siri AI läuft dort auf der Series 10, der Series 11, der Ultra 2, der Ultra 3 und der SE der dritten Generation, allerdings nur, wenn die Apple Watch mit einem iPhone verbunden ist, das Apple Intelligence unterstützt.

Auf der Vision Pro sind die Varianten mit M2- und mit M5-Chip kompatibel. In CarPlay stehen einzelne Funktionen bereit, sobald ein passendes iPhone mit dem Fahrzeug verbunden ist.

Verfügbarkeit und Einschränkungen

Zum Testen steht Siri AI ab heute in den Entwickler-Betas von iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und visionOS 27 bereit. Es gibt allerdings eine Warteliste, sodass nicht jeder sofort Zugriff auf die neue Siri bekommt. Die öffentlichen Betas folgen im Juli, der reguläre Start ist für den Herbst geplant. Selbst dann wird Siri AI noch ein Beta-Label tragen.

Für Nutzer in Deutschland gibt es einen wichtigen Haken. Zum Start wird Siri AI unter iOS 27 und iPadOS 27 nicht in der EU verfügbar sein. Apple verweist hier auf regulatorische Hürden durch den Digital Markets Act.