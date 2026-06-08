Apple hat auf der WWDC26 Siri AI vorgestellt, eine von Grund auf neue Version des Sprachassistenten, der auf Apple Intelligence aufbaut. In der Europäischen Union verzögert sich jedoch der Start auf dem iPhone und iPad. Einen neuen Termin nennt Apple bislang nicht. Als Grund führt der Konzern den Digital Markets Act und dessen Auslegung durch die Regulierungsbehörden an.

Verfügbar auf Mac, Apple Watch und Vision Pro

Auf macOS 27, visionOS 27 und watchOS 27 bekommen auch Nutzer in der EU Siri AI rechtzeitig zum Start. Die Einschränkung betrifft somit allein das iPhone und das iPad.

Auf diesen beiden Geräten fehlen EU-Nutzern damit mehrere Neuerungen, die auf der WWDC26 gezeigt wurden. Dazu gehören eine eigenständige Siri-App, in der sich frühere Unterhaltungen mit Siri nachlesen lassen, eine erweiterte Visual Intelligence, in das System integrierte Schreibwerkzeuge sowie ein Siri-Modus in der Kamera-App.

„Wir sind zutiefst enttäuscht, dass unsere Nutzer in der EU Siri AI nicht auf dem iPhone oder iPad haben werden, wenn wir später in diesem Jahr unsere neuen Software-Versionen veröffentlichen“, sagte Apples Software-Chef Craig Federighi. Laut Federighi will Apple die Funktion langfristig auch in die EU bringen und dazu weiter mit den Regulierungsbehörden sprechen.

Streit um die Auslegung des DMA

Siri AI verarbeitet Daten nach Apples Angaben direkt auf dem Gerät und greift für rechenintensive Aufgaben auf das Private Cloud Compute System zurück, das die Schutzmechanismen des iPhone auch in der Cloud verfügbar machen soll. Diese Architektur bringt den Konzern aus seiner Sicht in Konflikt mit dem DMA. Nach Apples Darstellung verlangen die EU-Regulierer, dass jeder beliebige Sprachassistent denselben direkten Zugriff auf private Nutzerdaten und dieselbe Kontrolle über installierte Apps erhält wie Siri AI. Das würde jedoch gegen Apples Datenschutzversprechen verstoßen.

Apple zufolge würde der DMA in dieser Auslegung jedem KI-System nahezu unbegrenzten Zugriff auf ein Gerät geben, samt der Möglichkeit, eigenständig zu handeln, ohne dass Nutzer dies laufend nachvollziehen oder kontrollieren können. Konkret geht es um das Lesen und Versenden von Nachrichten, das Tätigen von Käufen, den Zugriff auf Dateien und das Ausführen von Aktionen in beliebigen Apps. Sicherheitsforscher haben nach Apples Angaben gezeigt, dass sich solche Systeme kapern lassen, um etwa Passwörter und Fotos zu stehlen oder Dateien und Kontoeinstellungen ohne Zustimmung dauerhaft zu verändern.

Als Lösung hat Apple einen Trusted System Agent entworfen, eine Zwischeninstanz, über die fremde Assistenten auf dieselben Funktionen wie Siri AI zugreifen könnten, ohne den direkten Datenzugriff zu erhalten. Zusätzlich bot Apple an, Siri AI in der EU zu starten und die Lösung über 18 Monate hinweg einzuführen. Die Europäische Kommission lehnte nach Apples Angaben sämtliche Vorschläge ab.

Neu ist der Streit nicht. Schon die ersten Apple Intelligence-Funktionen hielt Apple unter Verweis auf den DMA teilweise aus der EU zurück. Eine Gegendarstellung der EU-Kommission zu Apples Schilderung liegt bislang nicht vor. Einen Zeitpunkt für den Start von Siri AI auf dem iPhone und iPad in der EU nennt Apple nicht.