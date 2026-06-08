Apple hat heutige die Version 27 seiner Softwaresysteme angekündigt. tvOS 27 erhielt dabei allerdings nur sehr wenige Bühnenpräsenz. Nichtsdestotrotz existiert das Update und lässt sich mittlerweile in der beta 1 herunterladen. Zwei ältere Apple TV Modelle sind nicht mehr kompatibel.

tvOS 27: Diese Apple TV Modelle werden nicht mehr unterstützt

Im Laufe des heutigen Abends haben wir euch bereits auf die Kompatibilität von iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 und macOS 27 aufmerksam gemacht. Doch wie steht es um tvOSD 27?

Grundsätzlich sind erst einmal wenige Neuerungen zu tvOS 27 bekannt. Bis dato sind folgende neue Funktionen bekannt:

Überarbeitete Podcasts-App

Intelligente Downloads auf Apple TV

Details zum AppleCare-Schutz in den tvOS-Einstellungen

Schnellere AirPlay-Verbindungen zu Apple TV und HomePod

Reaktionsschnelleres Kontrollzentrum und flüssigere Animationen beim Starten von Apps

Optionen für größere Schriftgrößen (Bedienungshilfen)

Zwei Apple TV Modelle sind nicht mehr mit tvOS 27 kompatibel. Die Rede ist von