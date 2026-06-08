iFixit war im Elektronikviertel Huaqiangbei in Shenzhen unterwegs und hat dort Fälschungen der Apple Watch Ultra 3, der AirPods Max 2 und der AirPods Pro 3 gekauft. Von außen ähneln diese auf den ersten Blick dem Original, einer genaueren Prüfung halten sie jedoch nicht stand.

Apple Watch Ultra 3

iFixit-Mitarbeiter Shahram Mokhtari merkt schon beim ersten Antippen des Displays, dass mit der Apple Watch Ultra 3 etwas nicht stimmt. Tippt er auf eine App, öffnet sie sich nicht, stattdessen schaltet sich der Nachtmodus ein und färbt die Oberfläche rot ein. Auch die Taptic Engine fühlt sich anders an als beim Original.

Die meisten Sensoren auf der Rückseite sind einfach auf die Kunststoffhülle gedruckt, einzig der Herzfrequenzsensor ist echt. Im Inneren steckt ein Akku mit 260 mAh, also weniger als die Hälfte der Kapazität des Originals. Er liegt mehr oder weniger lose im Gehäuse, seine Kabel sind direkt auf die Hauptplatine gelötet.

AirPods Max 2

Auch bei den nachgebauten AirPods Max 2 fallen die Unterschiede beim Anfassen auf. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff statt aus Aluminium, die Polster geben weicher nach als beim Original. Selbst das Klickgefühl der Tasten stimmt nicht.

Aktive Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus fehlen den Fälschungen vollständig. Was sie dagegen beherrschen, ist die Trageerkennung. Auch die Animationen beim Koppeln erscheinen wie beim echten Modell.

Den verbauten Akku kann Mokhtari nicht identifizieren. Beim weiteren Zerlegen lösen sich mehrere schlecht verlötete Kabel von selbst. Auffällig sind ein paar silberne Zylinder im Inneren, deren einzige Aufgabe darin besteht, den Kopfhörer so schwer wirken zu lassen wie das Original.

AirPods Pro 3

Von allen drei Fälschungen kommen die AirPods Pro 3 dem Original am nächsten. Nur an den Nähten fällt ein kleiner Unterschied auf, sonst sind die Nachbauten vom echten Modell kaum auseinanderzuhalten. Damit enden die Gemeinsamkeiten aber schon. Sobald Mokhtari die Silikonspitze abziehen will, löst sich das gesamte vordere Teil des Ohrhörers mit und reißt dabei einige Kabel heraus. Die Spitze ist, wie sich zeigt, fest mit dem Ohrhörer verklebt.

Im CT-Scan treten weitere Mängel zutage. Die MEMS-Mikrofone fehlen gänzlich, die Treiber wirken billig verarbeitet. Statt flexibler Leiterbahnen verbaut der Hersteller einfachen Kupferdraht, der von Hand verlötet ist. Komponenten wie die ANC-Mikrofone oder ein Herzfrequenzsensor fehlen erwartungsgemäß. Auch das Ladecase ist schlecht verarbeitet. Im Inneren steckt wieder ein Akku ohne jede Kennzeichnung.

Überraschend sind diese Ergebnisse angesichts von Preis und Herkunft nicht. Das rund fünfzehnminütige Video von iFixit lohnt sich trotzdem, weil es zeigt, wie weit die äußere Imitation reicht und wie wenig davon im Inneren übrig bleibt.