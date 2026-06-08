Jahr für Jahr und nach der Ankündigung einer neuen Systemversion drängt sich die Frage auf, welche Modelle mit dem kommenden Update kompatibel ist. Nachdem wir euch bereits verraten haben, welche Geräte iOS 27 und macOS 27 Golden Gate unterstützen, blicken wir nun auf watchOS 27 und iPadOS 27. Wir zäumen das Pferd dieses Mal allerdings andersherum auf. Welche Geräte sind nicht mehr kompatibel.

watchOS 27 und iPadOS 27: Diese Modelle werden nicht mehr unterstützt

iPadOS 26 unterstützte iPad-Air-Modelle ab der 3. Generation. iPadOS 27 hebt die Mindestanforderungen auf die Chips A14, M1 oder neuer an und streicht das iPad Air der 3. Generation damit vollständig aus der Liste der kompatiblen Geräte.

Auch beim iPad Pro gibt es Einschränkungen. iPadOS 26 unterstützte weiterhin das iPad Pro (12,9 Zoll) ab der 3. Generation und das iPad Pro (11 Zoll) ab der 1. Generation. iPadOS 27 setzt diese Mindestanforderungen auf das 12,9-Zoll-Modell der 4. Generation und das 11-Zoll-Modell der 2. Generation herauf; damit fallen zwei ältere Pro-Modelle weg, die vor einem Jahr noch unterstützt wurden.

Beim Standard-iPad zog iPadOS 26 die Grenze bei der 8. Generation, nachdem die 7. Generation bereits im Vorjahr weggefallen war. iPadOS 27 streicht nun auch die 8. Generation, sodass nur noch die 9. und 10. Generation sowie das aktuelle A16-Modell kompatibel sind.

Beim iPad mini verschiebt sich das älteste unterstützte Modell von der 5. auf die 6. Generation; auch das mit dem A17 Pro ausgestattete mini 7 ist dabei. Das mini der 5. Generation, auf dem iPadOS 26 lief, erhält das Update nicht.

Die schlechte Nachricht ist, dass watchOS 27 die Unterstützung für die Apple Watch SE (2. Generation), die Apple Watch Series 6, 7, 8 und 9 sowie die Apple Watch Ultra der ersten Generation einstellt.

watchOS 27 ist mit folgenden Geräten kompatibel

Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

iPadOS 27 ist mit folgenden Geräten kompatibel