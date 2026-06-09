Apple veröffentlicht neue AirPods (Pro) Beta-Firmware mit iOS 27 Funktionen

| 22:33 Uhr | 0 Kommentare

Während der WWDC 2026 Keynote hat Apple am Montag Abend auch ein paar neue AirPods (Pro) Funktionen angekündigt, mit mit iOS 27 verfügbar sein werden. Parallel zur iOS 27 Beta 1 hat Apple nun eine neue Beta-Firmware für die AirPods (Pro) für Entwickler bereitgestellt.

AirPods (Pro): neue Beta-Firmware ist da

Von Zeit zur Zweit stellt Apple für seine AirPods-Familie eine Beta-Firmware zur Verfügung, um kommende Neuerungen zu testen. Im Rahmen seiner WWDC-Keynote hat Apple neue Features für seine AirPods (Pro) angekündigt, unter anderem ein individueller Equalizer sowie Apple GymKit-Snchronisation.

Entwickler, die die neue AirPods-Funktionen testen möchten, benötigen zunächst einmal ein iPhone mit der iOS 27 Beta 1 und zudem die neue Beta-Firmware für die AirPods. Diese steht für die AirPods 4, AirPods Pro 2 sowie AirPods Pro 3 zur Verfügung-

Lange Zeit war die Installation von Beta-Firmware für AirPods ein komplizierter Prozess, der Xcode auf dem Mac erforderte. Doch im vergangenen Jahr hat Apple den Zugang zu Beta-Firmware deutlich vereinfacht. Mittlerweile lässt sich die Entwickler-Beta für AirPods direkt in den Einstellungen der AirPods – innerhalb der „Einstellungen“-App des iPhones – aktivieren. Dort gibt es den Menüpunkt „AirPods-Beta-Updates“, über den man sich für die Beta-Firmware anmelden kann.

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Kategorie: Apple

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