Während der WWDC 2026 Keynote hat Apple am Montag Abend auch ein paar neue AirPods (Pro) Funktionen angekündigt, mit mit iOS 27 verfügbar sein werden. Parallel zur iOS 27 Beta 1 hat Apple nun eine neue Beta-Firmware für die AirPods (Pro) für Entwickler bereitgestellt.

AirPods (Pro): neue Beta-Firmware ist da

Von Zeit zur Zweit stellt Apple für seine AirPods-Familie eine Beta-Firmware zur Verfügung, um kommende Neuerungen zu testen. Im Rahmen seiner WWDC-Keynote hat Apple neue Features für seine AirPods (Pro) angekündigt, unter anderem ein individueller Equalizer sowie Apple GymKit-Snchronisation.

Entwickler, die die neue AirPods-Funktionen testen möchten, benötigen zunächst einmal ein iPhone mit der iOS 27 Beta 1 und zudem die neue Beta-Firmware für die AirPods. Diese steht für die AirPods 4, AirPods Pro 2 sowie AirPods Pro 3 zur Verfügung-

Lange Zeit war die Installation von Beta-Firmware für AirPods ein komplizierter Prozess, der Xcode auf dem Mac erforderte. Doch im vergangenen Jahr hat Apple den Zugang zu Beta-Firmware deutlich vereinfacht. Mittlerweile lässt sich die Entwickler-Beta für AirPods direkt in den Einstellungen der AirPods – innerhalb der „Einstellungen“-App des iPhones – aktivieren. Dort gibt es den Menüpunkt „AirPods-Beta-Updates“, über den man sich für die Beta-Firmware anmelden kann.