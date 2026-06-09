Im Rahmen seiner WWDC-Keynote hat Apple am gestrigen Tag seine 27er-Softwareversionen angekündigt. Heute fasst das Unternehmen noch eimal innovative Funktionen und intelligente Erlebnisse für seine Services zusammen. Zum Teil wurden diese im Rahmen des Special Events und im Nachgang bereits kurz angerissen, nun hat Apple diese noch einmal fein säuberlich zusammengefasst.

Apple stellt innovative Funktionen und intelligente Erlebnisse für seine Services vor

Apple Karten

Apple setzt bei seinen kommenden Updates auf ein neues Flyover-Erlebnis. Dieses kombiniert Luftaufnahmen mit künstlicher Intelligenz, um eine höhere Detailgenauigkeit für ausgewählte Städte zu ermöglichen. „Local Lists“ steht zunächst nur in den USA zur Verfügung und soll euch dabei helfen, einen idealen Ort zu finden, um Essen zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen. Dabei setzt Apple Karten auf KI, um euch Zusammenstellungen von Orten anzuzeigen. Kurzum: Ihr könnt euch nähere mit Orten beschäftigen und dann entscheiden, ob es der perfekte Ort für euch ist.

Wo ist?

Neue Optionen in der „Wo ist?“-App ermöglichen es euch, dass ihr die Standortfreigabe für einen benutzerdefinierten Zeitraum teilt. Zudem kann man das Teilen seines Standorts auch bis zum Ende des Tages für bestimmte Personen pausieren.

Apple Wallet

Apple Wallet erhält eine neue Funktion, mit der ihr Rechnungen teilen könnt. Fader Beigeschmack: Diese Funktion steht zunächst nicht in Deutschland zur Verfügung. Nutzer scannen einen Beleg oder das Foto einer Rechnung. Anschließend erhaltet ihr die Option Positionen aufzuteilen. Der jeweiligen Anteil am Gesamtrechnungsbetrag kann dann beglichen werden.

Spannend ist auch die Möglichkeit, Apple Wallet Karten aus physischen Karten zu erstellen und zu speichern, wie Treue- oder Mitgliedskarten.

Mit iOS 27 bietet Apple Wallet verbesserte Funktionen für Schlüssel teilnehmender Hotels und Resorts.

Apple Pay

Apple überarbeitet das Design, wenn ihr mit Apple Pay online oder in Apps bezahlen möchtet. Ihr könnt einfach hin- und erwischen, um zwischen Karten zu wechseln. Für alle Nutzer mit einer qualifizierten Karte in Wallet werden wichtige Informationen zudem noch übersichtlicher angezeigt, darunter Prämienguthaben, Kontostände, Optionen für späteres Bezahlen und mehr.

Apple Podcasts erweitert Videofunktionen auf macOS und tvOS

Mit dem kommenden Update auf macOS 27 könnt ihr Videopodcasts auf Apple Podcasts in einer neuen, verbesserten Version ansehen, die die „Bild-in-Bild“-Funktion unterstützt, sodass ihr Folgen auch bei anderen Aufgaben im Hintergrund ansehen könnt. Apple Podcasts in tvOS ist ebenfalls komplett neu gestaltet worden mit Videopodcast-Wiedergabe, einer neuen Seitenleisten-Navigation für einfacheres Suchen und Unterstützung für Folgen- und Sendungs-Artwork von Podcast-Produzenten.

iCloud und iCloud+

„Über iCloud geteilte Alben“ bieten Freigabe in voller Auflösung, Unterstützung für weitere Dateiformate, Emoji-Reaktionen, aktualisierte Aktivitätsfeeds mit der Möglichkeit, Aktivitäten pro Album anzuzeigen, sowie neue temporäre Alben, mit denen Nutzer an kurzfristigen Projekten zusammenarbeiten können, ohne Speicherplatz in ihrer iCloud zu belegen. Alle, einschließlich Nutzer ohne Apple Gerät, können beitreten und Fotos zu Alben im Internet hinzufügen, wodurch das Festhalten gemeinsamer Erinnerungen einfacher denn je wird.

iCloud+ Nutzer erhalten höhere tägliche Nutzungs­limits für Apple Intelligence Features.

Apple Music

Die Übersetzung von Songtexten wird um sieben neue Sprachpaare erweitert und übersetzt die Songtexte der Lieblingssongs von Nutzer reibungslos aus dem Englischen ins Französische, aus dem Englischen ins Deutsche, aus dem Englischen ins Italienische, aus dem Englischen ins Koreanische, aus dem Englischen ins Spanische, aus dem Französischen ins Englische und aus dem Japanischen ins Englische.

AutoMix bietet euch zukünftig noch bessere Übergänge und wird zudem in tvOS und auf dem HomePod verfügbar sein.

Fitness+

Ergänzend zur mit iOS 27 eingeführten Unterstützung für Perimenopause und Menopause in Zyklusprotokoll hat Apple Fitness+ diese Woche „Strong Through Menopause“ vorgestellt — ein progressives dreiwöchiges Programm mit wöchentlichen Yoga- und Krafttrainingseinheiten, das Nutzerinnen in der Perimenopause und Menopause dabei helfen soll, Kraft aufzubauen, Gleichgewicht und Mobilität zu verbessern und Stress zu reduzieren.

Eine neue „Zeit fürs Gehen“-Folge thematisiert Erfahrungen mit der Perimenopause.