Mit dem kommenden Update auf iOS 27 erweitert Apple seine GymKit-Unterstüttzung auch auf das iPhone und die AirPods Pro 3. Damit ist die Konnektivitätsfunktion für Fitnessgeräte nicht mehr ausschließlich mit der Apple Watch kompatibel.

Apple erweitert GymKit auf iPhone und AirPods Pro 3

GymKit? Noch nie gehört? Dann holen wir euch kurz ins Boot. Mit GymKit hat Apple vor knapp 10 Jahren eine Funktion eingeführt, um eure Apple Watch mit kompatiblen Cardiogeräten für die Synchronisierung von Daten zu koppeln. Hierzu zählen beispielsweise Laufbänder, Crosstrainer, Indoor-Räder und vieles mehr. Auf diese Weise erhaltet ihr genauere Daten über euer Training.

Diese Erweiterung ermöglicht es Nutzern von iPhones und AirPods Pro 3, sich nun auch mit kompatiblen Cardiogeräten zu verbinden, um präzisere Trainingsdaten in Echtzeit zu erhalten, ohne dafür eine Apple Watch am Handgelenk tragen zu müssen.

Die Funktion arbeitet mit einem bidirektionalen Datenaustausch und synchronisiert in Echtzeit Messwerte wie Geschwindigkeit, Tempo, Distanz, Kalorienverbrauch und Herzfrequenz zwischen dem Gerät und dem Trainingsgerät – mit dem Ziel, die Anzeige auf dem Gerät des Nutzers mit der Anzeige des Trainingsgeräts abzugleichen.