Apple hat auf der WWDC 2026 mehrere Anpassungen an seinem „Liquid Glass“-Design angekündigt. Nachdem die neue Benutzeroberfläche seit ihrer Einführung für Diskussionen gesorgt hatte, reagiert der Konzern nun auf das Feedback der Nutzer und macht das Design flexibler.

Transparenz lässt sich künftig anpassen

Die wichtigste Neuerung ist ein neuer Transparenz-Regler. Nutzer können selbst festlegen, wie stark die Liquid-Glass-Effekte dargestellt werden – von nahezu vollständig transparent bis deutlich milchiger. Damit soll die Oberfläche besser an persönliche Vorlieben und unterschiedliche Nutzungsszenarien angepasst werden können.

Vor allem seit dem Start von iOS 26 hatten einige Nutzer kritisiert, dass bestimmte Bedienelemente und Texte durch die starke Transparenz schwerer lesbar seien. Apple geht dieses Problem nun direkt an.

Liquid Glass bleibt – wird aber verfeinert

Von einem Abschied vom Liquid-Glass-Design kann allerdings keine Rede sein. Stattdessen setzt Apple auf Feinschliff. Neben den neuen Transparenz-Einstellungen wurden verschiedene Oberflächenelemente überarbeitet. Dazu gehören unter anderem klarere Fensterdarstellungen, optimierte Kontraste und Anpassungen an der allgemeinen Benutzerführung.

Auch auf dem Mac nimmt Apple ebenfalls Änderungen vor. In macOS 27 „Golden Gate“ werden beispielsweise die Fensterecken vereinheitlicht und farbige Symbole in den Seitenleisten zurückgebracht – ein Detail, das viele Nutzer vermisst hatten.

Reaktion auf Nutzerfeedback

Die Anpassungen zeigen, dass Apple an der grundlegenden Designphilosophie festhält, gleichzeitig aber bereit ist, Kritikpunkte aufzugreifen. Bereits im Vorfeld der WWDC hatten Berichte darauf hingewiesen, dass Apple die Lesbarkeit und Bedienbarkeit von Liquid Glass weiter verbessern möchte. Mit den neuen Optionen erhalten Nutzer künftig deutlich mehr Einfluss darauf, wie die Oberfläche aussieht und wie stark die Transparenzeffekte im Alltag zum Tragen kommen.

Fazit

Apple bleibt seinem Liquid-Glass-Design treu, räumt den Nutzern künftig aber mehr Freiheiten ein. Der neue Transparenz-Regler dürfte vor allem diejenigen freuen, denen die bisherige Darstellung zu verspielt oder zu unübersichtlich war. Statt eines kompletten Neuanfangs setzt Apple damit auf eine behutsame Weiterentwicklung seiner Design-Sprache.