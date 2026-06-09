Apple hat auf der WWDC die nächste Generation von Apple Intelligence vorgestellt, die mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 erscheint. Wer ein iCloud+ Abo nutzt, erhält bei den neuen Funktionen ein zusätzliches KI-Tageskontingent.

Tägliche Limits für serverbasierte Funktionen

Mit der Überarbeitung seines KI-Angebots versieht Apple einige Funktionen mit einem täglichen Nutzungslimit, da rechenintensive Aufgaben wie die Bildgenerierung über Apples Servermodelle laufen. An der kostenlosen Verfügbarkeit ändert das nichts, iCloud+ Abonnenten erhalten aber ein höheres Tageskontingent.

In der Pressemitteilung heißt es dazu:

„Für einige Apple Intelligence Funktionen, darunter die Bildgenerierung, gelten tägliche Nutzungslimits, da sie auf leistungsstarke Servermodelle angewiesen sind. Erweiterter Zugriff ist im Rahmen der meisten iCloud+ Abonnements verfügbar. Diese schließen auch Apple Intelligence Unterstützung für kompatible Home Kameras ein.“

Die Formulierung „meisten iCloud+ Abonnements“ deutet darauf hin, dass das günstigste Abo für 0,99 Euro im Monat (50 GB) außen vor bleibt. Wer eines der höheren Pakete ab 2,99 Euro nutzt oder ein Apple One Abo besitzt, dürfte dagegen mehr Spielraum bei der Bildgenerierung bekommen und vermutlich auch bei einigen weiteren Funktionen.