Apple macht die europäische Plattformregulierung dafür verantwortlich, dass die neue Siri AI auf dem iPhone und iPad in der EU vorerst nicht startet. Die EU-Kommission widerspricht Apple nun in einem Interview und weist den Vorwurf zurück.

Brüssel sieht keinen Grund für eine Ausnahme

Apple hatte am Montag die DMA-Vorgaben dafür verantwortlich gemacht, dass bestimmte KI-Funktionen in der EU nicht erscheinen können. Der Regulierungsbehörde warf der Konzern vor, eine gemeinsame Lösung zu blockieren. Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte jetzt gegenüber Reuters, dass die Behörde diese Sichtweise nicht teilt. Demnach würde Apple keinen regelkonformen Weg anbieten. Stattdessen hätte Apple die Behörde darum gebeten, das Unternehmen für mindestens 18 Monate von seinen Verpflichtungen zu befreien.

Apple gab bereits zuvor öffentlich bekannt, dass man einen Trusted System Agent anbieten möchte. Das wäre eine Zwischeninstanz, über die fremde KI-Assistenten auf dieselben Funktionen wie Siri AI zugreifen könnten, ohne den direkten Datenzugriff auf das Betriebssystem zu erhalten. Ohne diese Sicherheitsschicht würde laut Apple jeder KI-Assistent nahezu unbegrenzten Zugriff auf ein Gerät erhalten. Konkret geht es um das Lesen und Versenden von Nachrichten, das Tätigen von Käufen, den Zugriff auf Dateien und das Ausführen von Aktionen in beliebigen Apps. Sicherheitsforscher haben nach Apples Angaben gezeigt, dass sich solche Systeme kapern lassen, um etwa Passwörter und Fotos zu stehlen oder Dateien und Kontoeinstellungen ohne Zustimmung dauerhaft zu verändern. Apple gab an, dass man Siri AI in der EU starten und den Trusted System Agent über 18 Monate hinweg einführen könnte. Die Europäische Kommission lehnte nach Apples Angaben die Vorschläge ab.

Die EU-Kommission begründet die Ablehnung damit, dass eine Aussetzung der Regeln andere Anbieter benachteiligen würde. Kein KI-Assistent außer Siri hätte zu dieser Zeit „die gleiche Chance, von iPhone-Nutzern ausgewählt zu werden“.