Die Einstellungen für die AirPods sind über die Jahre unübersichtlich geworden, weil Apple eine Funktion nach der anderen hinzugefügt hat, ohne das zugehörige Menü jemals aufzuräumen. Mit der ersten Entwickler-Beta von iOS 27 holt Apple das nun nach und ordnet den gesamten Bereich neu.

Apple gruppiert die Funktionen nach Themen

An der grundsätzlichen Bedienung ändert sich dabei nichts, denn das Menü erscheint in den Einstellungen nach wie vor nur dann, wenn die AirPods mit dem iPhone gekoppelt sind. Was sich darunter abspielt, sieht allerdings anders aus. So zeigt sich unter der Einstellung für die Geräuschkontrolle jetzt ein Lautstärkeregler, der dort bislang gefehlt hat.

Der größere Umbau betrifft die vielen Funktionen, die sich in den vergangenen Jahren angesammelt haben. Hörgesundheit, Anruf- und Kamerasteuerung, Live-Übersetzung und das adaptive Audio standen bisher als einzelne Abschnitte untereinander. In iOS 27 fasst Apple sie zu Untermenüs mit eigenen Symbolen zusammen, die „Bedienungshilfen“, „Audio & Routing“, „Hörgesundheit“ sowie „Bedienelemente & Gesten“ heißen. Hinzu kommen eigene Bereiche für Batterie, Datenschutz und die Ortungsfunktion „Wo ist?“, sodass das gesamte Menü kompakter wirkt und man nicht mehr durch eine lange, ungeordnete Liste scrollen muss, um eine bestimmte Option zu finden. Die gleiche Struktur findet sich auch in den Systemeinstellungen von iPadOS 27 und macOS 27 Golden Gate.

Die Entwickler-Betas von iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 stehen bereits zur Verfügung, eine öffentliche Beta plant Apple im Juli zu veröffentlichen. Die fertige Version erscheint im Herbst.