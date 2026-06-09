Apple hat gestern nicht nur einen ersten Ausblick auf iOS 27 gegeben, sondern gleichzeitig auch die erste Beta des kommenden iPhone-Updates für Entwickler freigegeben. Im Programmcode finden sich deutliche Hinweise darauf, dass Apple an einem faltbaren iPhone arbeitet. Dies sind allerdings nicht die einzigen Hinweise auf das iPhone Ultra, die im Rahmen der WWDC bislang aufgetaucht sind.

iOS 27 „bestätigt“ faltbares iPhone

Apple hat iOS 27 angekündigt. Eingetragene Entwickler haben bereits die Möglichkeit, einen ersten Blick auf das große iPhone-Update zu werden. Im Programmcode der Beta 1 zeigen sich Hinweise, die nur einem faltbaren iPhone zugeordnet werden können. Es wird erwartet, dass das iPhone Ultra die gleichzeitige Nutzung mehrerer Apps nebeneinander sowie ein iPad-ähnliches App-Layout unterstützen wird. In der iOS 27 Beta 1 und den Entwickler-Frameworks hat Apple (unbeabsichtigt) Hinweise auf das faltbare iPhone gegeben.

iOS 27 framework references “foldState” and “angleDegrees” but I’m sure that’s nothing pic.twitter.com/PcYNVvymms — sam henri gold (@samhenrigold) June 8, 2026

Wie Sam Henri Gold entdeckte, verweisen die Frameworks von iOS 27 auf „foldState“ und „angleDegrees“ und beinhalten eine Überprüfung, um die Gesamtzahl der eingebauten Displays zu ermitteln.

Weitere Indizien

Während der gestrigen „Platforms State of the Union“-Session forderte Apple Entwickler zudem dazu auf, sich von der Gestaltung von Apps für spezifische Geräte und feste Ausrichtungen zu lösen und stattdessen auf das zu setzen, was das Unternehmen als „dynamisches Spektrum an Größen und Seitenverhältnissen“ bezeichnet. Apple nutzte die Session, um die Unterstützung für in der Größe anpassbare iOS-Apps bei der iPhone-Synchronisierung (iPhone Mirroring) und auf dem iPad vorzustellen.

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Zudem wurden ein neuer, in der Größe anpassbarer iOS-Simulator sowie „Vorschau“ in Xcode angekündigt, die es Entwicklern ermöglichen, Layouts für verschiedenste Bildschirmgrößen und Seitenverhältnisse zu testen. Apple gab zudem bekannt, eine Funktion für Coding-Agenten bereitzustellen, die dabei hilft, häufige Probleme bei der Größenanpassung zu erkennen und zu beheben.