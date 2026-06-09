Apple hat iOS 27 vorgestellt und bringt mit dem kommenden iPhone-Update einen Schwung neuer Funktionen auf das Smartphone. Eine Neuerung betrifft die Wallet-App. Über diese könnt ihr zukünftig eigene Pässe auf Basis physischer Karten und Tickets erstellen.

iOS 27: Wallet-App kann eigene Pässe erstellen

Mit iOS 27 bietet Apple in der Wallet-App die neue Option „Pass erstellen“ an. Mit dieser Funktion ihr mithilfe von Visual Intelligence Pässe für Tickets, Mitgliedschaften und mehr hinzufügen. Schon zahlreiche Anbieter bieten digitale Tickers für Veranstaltungen und Co. an. Allerdings stellt nicht jeder Anbieter neben eines physischen Passes auch eine digitale Version bereit. Genau hier setzt die Wallet-App unter iOS 27 an.

Standardmäßig läuft die Erstellung eines Passes über Visual Intelligence. Ihr nehmt ein Foto des Passes oder des Tickets auf, die künstliche Intelligenz erkennt alle relevanten Daten und erstellt den Pass. Es gibt aber auch eine Option zum manuellen Erstellen von Pässen. Zu den Passvorlagen gehören „Standard“, „Mitgliedschaft“ und „Veranstaltung“.

Je nach Typ sind relevante Informationen wie Name, Standort oder Art des Zutritts sowie ein scannbarer Code – basierend auf einem integrierten Barcode oder QR-Code enthalten. Zudem stehen 12 Hintergrundfarben zur Auswahl, ergänzt durch sieben spezielle Hintergrunddesigns für Kategorien wie Theater, Musik, Sport und Kino.

Beim Erstellen eines individuellen Passes lassen sich Felder nach Bedarf hinzufügen oder entfernen. Zur Verfügung stehen Optionen wie Bezeichnung, Datum, Mitgliedschaft, Kontaktdaten, Gutscheincode, Fahrgestellnummer (VIN), Versicherungsinformationen und mehr, sodass sich die meisten physischen Karten digital hinterlegen lassen.