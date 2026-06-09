Bereits im vergangenen Jahr gab Apple im Rahmen der WWDC 2025 zu verstehen, dass man CarPlay-Nutzern die Möglichkeit geben wird, Videos per AirPlay auf dem Fahrzeugbildschirm zu streamen, wenn man nicht fährt. Nähere Details gab man seitdem nicht bekannt. Dies ändert sich nun während der WWDC 2026.

Neue CarPlay-Funktionen in iOS 27: u.a. Video-Streaming via AirPlay

In einem neuen Video, welches sich speziell an Entwickler richtet, erkläre Apple, dass die CarPlay-Videofunktion in neueren Fahrzeugen verfügbar sein wird, die diese Funktion unterstützen. Beim Abspielen eines Videos in einer iPhone-App, die AirPlay-Videostreaming unterstützt, könnt ihr zukünftig im AirPlay-Menü das Fahrzeugdisplay auswählen und das Video auf dem Bildschirm eines kompatiblen Fahrzeugs ansehen.

Neu in iOS 27 ist zudem die Funktion, dass es Apple Entwicklern ermöglicht, CarPlay-Apps mit Video-Browsing-Funktionen zu erstellen, sodass ihr Videos direkt auf CarPlay ansehen können. Wenn ihr demnächst euer Elektroauto aufladet oder am Flughafen auf jemanden wartet, könnt ihr die Video-Wiedergabe nutzen.

Zudem hat Apple weitere CarPlay-Neuerungen in iOS 27 bestätigt.