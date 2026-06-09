Apple hat gestern Siri AI angekündigt. Dabei handelt es sich um einen deutlich leistungsfähigerer und dialogorientierterer Assistenten. Dieser steht zunächst nur in Englisch zur Verfügung. Weitere Sprachen sollen schnell folgen. Für Nutzer in der EU gilt zudem, dass Siri AI nur unter macOS 27, watchOS 27 und visionOS 27 auf euch wartet. iPadOS 27 und iOS 27 bleiben aufgrund von EU-Regularien erst einmal außen vor.

Siri AI: Ausdruckskraft und das Tempo der Stimme lassen sich anpassen

Apple bietet Nutzern von Siri AI die Möglichkeit, die Stimme anzupassen. Ihr habt die Möglichkeit, die Ausdruckskraft und das Tempo der Stimme von Siri anzupassen, sodass sie euren persönlichen Vorlieben entspricht.

Darüberhinaus bietet Siri AI weitere neue Fähigkeiten. Die Diktierfunktion erfasst jetzt das, was man sagt, mit höherer Präzision als optimierten Text, einschließlich Groß- und Kleinschreibung, Satzzeichen und Formatierung. Dank des verbesserten Sprachverständnisses könnt ihr ganz natürlich sprechen und darauf vertrauen, dass eure Worte klar, präzise und wie beabsichtigt erscheinen.