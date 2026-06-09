Apple hat gestern während der WWDC26-Keynote eine neue Siri AI angekündigt, die auf einer neuen Generation von Apple Intelligence basiert. Begleitend hat das Unternehmen ein knapp 100-Sekunden Video auf YouTube veröffentlicht, um euch die Siri-Neuerungen etwas näher zu bringen.

Video: Apple zeigt Siri-Neuerungen

Zunächst einmal setzt Apple bei seinem Clip „Ankündigung von Apples nächstem großen Schritt für Siri und iPhone“ auf eine Erzählstimme im Stil eines Filmtrailers. Gezeigt werden Beispiele, wie das Stellen von Fragen, das erneute Aufrufen von Konversationen in der eigenen Siri-App, das Abrufen von Nährwertangaben zu einer Mahlzeit über den Siri-Modus der Kamera sowie die Organisation einer Fußball-Watch-Party.

Das Video hebt zudem verschiedene Apple-Intelligence-Funktionen hervor, die auf der WWDC26 angekündigt wurden. Die Fotos-App bietet „Spatial Reframing“. Mit Spatial Reframing lässt sich die Komposition eines Fotos nach der Aufnahme verbessern. Das Extend Tool ermöglicht es zudem, Bilder zu erweitern und Motiven so mehr Raum zu geben. Es lässt sich beispielsweise ein schiefer Horizont begradigen, ohne etwas Wichtiges zu beschneiden, oder das Seitenverhältnis anpassen.

Zudem ist ein neues und verbessertes „Bereinigen“-Tool (Clean Up) in der Fotos-App an Bord, damit jetzt Störendes mit höherer Qualität und realistischeren Ergänzungen entfernen werden kann.

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