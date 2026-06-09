Mit watchOS 27 landet im Herbst ein neues Betriebssystem auf eurer Apple Watch, zumindest, wenn ihr eine der kompatiblen Modelle besitzt. Im Rahmen der WWDC 2026 ist Apple nun auf die Neuerungen eingegangen, die das kommende Update bietet.

watchOS 27 bringt neue Funktionen auf die Apple Watch

Zunächst einmal beinhaltet watchOS 27 die neue Siri AI. Dabei handelt es sich um eine völlig neue Version von Siri mit der Power von Apple Intelligence. Siri AI ist ein deutlich leistungsfähigerer und dialogorientierterer Assistent mit einem Verständnis für Inhalte auf dem Display, den persönlichen Kontext und einem breiten Allgemeinwissen.

Nutzer können Siri AI außerdem über ihre Produkte hinweg verwenden, wenn sie mit iPhone, Apple Watch, CarPlay oder AirPods unterwegs sind. Apple Watch Träger können Konversationen mit Siri ganz komfortabel direkt vom Handgelenk aus beginnen – oder sie nutzen einen neuen Smart Stapel Vorschlag, der automatisch erscheinen kann, um die Fortsetzung einer aktuellen Konversation zu erleichtern.

Siri AI steht zunächst nur in Englisch zur Verfügung und ist unter watchOS 27 auch in Deutschland verfügbar.

Workout Buddy erhält neue, datenbasierte Motivationsfunktionen, die auf Basis der Fitnesshistorie des Nutzers Fortschrittsinformationen zu Tempo, Distanz und Trainingsdauer liefern. Zudem gibt es Workout Buddy nun auch auf Spanisch, und es lässt sich auf der Apple Watch sogar dann verwenden, wenn das iPhone von Nutzer nicht in eurer Nähe ist. Deutsch wird bis dato nicht unterstützt.

Auf der Apple Watch zeigt ein neues dynamisches App-Raster die Symbole für fünf von Siri vorgeschlagene Apps an, Nutzer können ein Widget im Smart Stapel mit einer neuen Tipp-Geste öffnen, und eine neue „Wo ist?“ App vereint „Geräte suchen“, „Objekte suchen“ und „Personen suchen“.

watchOS 27 beinhaltet eine noch genauere Distanzmessung bei Indoor-Läufen und -Geheinheiten. Verbesserte Algorithmen zur Bewegungserfassung ermöglichen eine präzisere Messung der zurückgelegten Strecke.

Auch das Schlaf-Tracking wird präziser, wenngleich Apple noch keine Einzelheiten zu den spezifischen Änderungen genannt hat, die dieser Verbesserung zugrunde liegen. Zudem behebt das Update ein Problem bei der Synchronisierung der Schrittzahl: In der Health-App erfasste Schritte werden nun direkt mit der Fitness-App synchronisiert.