Nachdem Wittings Anfang dieses Jahres im Rahmen der Consumer Electronics Show in Las Vegas die neue BodyScan 2 angekündigt hatte, ist diese ab sofort erhältlich. Die neue „Premium-Körperanalysewaage“ bringt klinisch validierte Körperanalyse und Longevity-Tracking ins Zuhause. mit 499,95 Euro ist die neue smarte Waage nicht ganz preiswertig, dafür hat sich allerdings zahlreiche Funktionen im Gepäck.

Withings bringt BodyScan 2 auf den Markt

Die BodyScan 2 liefert euch in nur 90 Sekunden ein umfassendes Bild der Herz-Kreislauf- und Stoffwechselgesundheit. Die Messwerte werden in Echtzeit auf einem gut ablesbaren Farbbildschirm im Handgriff angezeigt. Grundlage dafür ist die Analyse eines breiten Spektrums an Biomarkern: Dazu zählen unter anderem eine professionelle 6-Zonen-Körperanalyse mit 13 Frequenzen, Glukose-Resilienz, die Überwachung des viszeralen Fetts, Benachrichtigungen bei Bluthochdruck sowie die Bestimmung des Herzalters.

Übersicht Design und Technik

BodyScan 2 wurde in Frankreich entwickelt und vereint klinisch präzise Messtechnik in einem einzigen, kompakten Gerät. Die Oberfläche aus gehärtetem Glas beherbergt 8 in ITO eingebettete Elektroden sowie 4 Edelstahlelektroden in einem ausfahrbaren Griff mit hochauflösendem LCD-Farbdisplay.

90-Sekunden-Vollscan: Vollständige Gesundheitserfassung in einer einzigen kurzen Messung.

Farbdisplay im Griff: Zeigt bei jeder Messung die farbcodierten Ergebnisse direkt an.

Automatische Nutzererkennung: Erkennt Nutzerinnen und Nutzer beim Aufsteigen, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist.

Bis zu 15 Monate Akkulaufzeit: Über ein Jahr täglicher Scans mit einer einzigen Ladung.

AutoSync+: Messdaten werden kurz nach dem Absteigen automatisch per WLAN oder Bluetooth mit der Withings-App synchronisiert.

Datenschutz: DSGVO- und HIPAA-konform, ISO 27001 und ISO 27701 zertifiziert.

Preis & Verfügbarkeit

Die neue Wittings BodyScan 2 ist ab sofort über den Withings Online Store zum Preis von 499,95 Euro erhältlich. Bei Amazon und Co. folgt die neue Waage in Kürze.

Als preiswertere Alternative bietet Wittings die BodyScan, BodySmart und BodyFit an.

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