Amazfit hat bekannt gegeben, dass das beliebte Fitnessarmband „Helio Strap“ ein umfangreiches Update mit verschiedenen neuen Funktionen erhält. Unter anderem stehen neuen Trainingsmodi zur Verfügung. Auch zukünftig ist kein Abo für Helio Strap notwendig.

Amazfit Helio Strap: Update bringt neue Funktionen

Vor rund einem Jahr hatte Amazfit das Amazfit Helio Strap vorgestellt und auf den Markt gebracht. Inzwischen ist das Helio Strap einer der Bestseller im deutschsprachigen Raum. Das smarte, bildschirmfreie Armband Helio Strap ist für die Verfolgung spezifischer Trainingseinheiten, Wettkämpfe und die Erholung konzipiert. Mit einem Gewicht von nur 20g lässt es sich mehr als komfortabel fragen.

Highlight ist sicherlich der BioCharger Energy Score, der Echtzeitinformationen über den aktuellen Energiezustand (Ermüdungsgrad) liefert.

Das sind die aktuellen Helio Strap-Updates

Trainingsmodi: Unter anderem stehen jetzt auch Hybridtraining, Schwimmen im Pool, Rudern, Badminton, Volleyball, Basketball und weitere Sportarten zur Verfügung.

Lieblingsworkouts: In der Zepp-App lässt sich eine individuelle Favoritenliste anlegen, über die das Training künftig noch schneller und fokussierter gestartet werden kann.

HRZ-Schwimmdaten: Wird das Helio Strap im Schwimmmodus mit einer Uhr wie der Balance 2 gekoppelt, kann es Herzfrequenzdaten nun offline speichern. Diese werden der Trainingsaufzeichnung vorrangig zugeordnet.

Schlafanalyse: Neue Algorithmen zur Schlaferkennung sollen für noch genauere Schlafdaten sorgen.

Pickleball-Modus: Der Sportmodus wurde um zusätzliche Messwerte ergänzt, darunter die Anzahl der Vorhand- und Rückhandschläge.

Darum ist das Helio Strap so beliebt

Kein Display, keine Ablenkung im Alltag, beim Training und in der Nacht.

Kein Abo: Alle Funktionen ohne laufende Kosten.

Angenehm: Das leichte Band sitzt komfortabel und fällt im Alltag kaum auf.

Umfassendes Tracking: Erfasst relevante Werte wie Herzfrequenz, Schlaf, SpO2, Stress und Erholung.

Lange Akkulaufzeit: Mit bis zu zehn Tagen Laufzeit ist das Helio Strap beim Sport und im Alltag besonders praktisch.

Preis & Verfügbarkeit

Amazfit Helio Strap kostet 99 Euro und ist unter anderem bei Amazon sofort erhältlich.