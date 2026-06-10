Ende dieses Monats feiert Amazon den sogenannten Prime Day. Bereits im Vorfeld hat der Online Händler verschiedene spannende Aktionen aufgelegt. Ihr erhaltet nicht nur Audible 3 Monate kostenlos, ihr könnt euch auch 4 Gratis-Monate für Amazon Music Unlimited sichern (3 Monate kostenlos ohne Prime-Mitgliedschaft).

Amazon Music Unlimited: jetzt 4 Gratis-Monate sichern

Von Zeit zu Zeit verschenkt Amazon seinen Musik-Streaming-Dienst „Amazon Music Unlimited“. Ab sofort und nur für kurze Zeit können sich Prime-Mitglieder 4 Gratis-Monate sichern. Seid ihr kein Prime-Mitglied, so habt ihr zwei Möglichkeiten, um ebenfalls von der Aktion zu profitieren. Ihr sichert euch die Prime-Mitgliedschaft 30 Tage kostenlos und sicher euch Amazon Music Unlimited für vier Monate oder ihr nehmt 3 kostenlose Monate mit.

Amazon Music Unlimited bietet euch über 100 Millionen Songs ohne Werbung und on-dmeand. Zudem gibt es eine riesige Podcasts-Auswahl, den Zugriff auf Hörbüchern, HD sowie 3D-Audio und mehr. Solltet ihr in der Vergangenheit bereits darüber nachgedacht haben, Amazon Music Unlimited auszuprobieren, so ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Prime-Mitglieder sichern sich 4 Gratis-Monate. (3 Monate kostenlos ohne Prime-Mitgliedschaft). Das Ganze ist risikofrei. Ihr könnt das Abo nach Abschluss der kostenlose Testphase kündigen, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

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