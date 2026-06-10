hr erinnert euch? Vor wenigen Wochen hat Apple eine neue Abo-Option im App Store eingeführt. Seitdem können Jahresabos mit monatlicher Zahlung angeboten werden. Im Rahmen der WWDC hat Apple nun eine neue Abo-Option vorgestellt. Verschiedene Entwickler können nun kooperieren und gemeinsam App-Pakete mit Abonnements anbieten.

Apple stellt neue Abo-Pakete für den App Store vor

Zukünftig können Entwickler gemeinsame Sache machen und App-Pakete mit Abonnements anbieten.Auf der Apple Entwicklerseite heißt es

Bieten Sie Ihren Nutzern mit neuen Konfigurationsoptionen für Bundles und Suites einen größeren Mehrwert bei Ihren automatisch verlängerbaren Abonnements. Mit Bundles können Nutzer über Apple In-App-Käufe den Zugriff auf mehrere Abonnements in einem einzigen Abonnement erwerben, anstatt jedes einzelne separat kaufen zu müssen. Alternativ können Sie eine Suite konfigurieren: Dabei bieten Sie eine Zusammenstellung von Abonnements an, die nicht einzeln erhältlich sind, aber von den Nutzern als ein einziges Abonnement über Apple In-App-Käufe erworben werden können.

Weitere Informationen zu dieser Thematik wird Apple im Laufe des Sommers bekannt geben. Bis dato konnten Entwickler ihre eigenen Apps bündeln; mit dieser Änderung können sie jedoch ein Abonnement-Paket schnüren, das sowohl ihre eigenen Apps als auch die anderer Anbieter umfasst.