Mit den kommenden Updates auf iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27 und Co. schraubt Apple auch an seiner Home-App und in erster Linie an HomeKit Secure Video. 4K-Videos, zusammengehörige Aktivitätsmitteilungen und KI-generierte Videobeschreibungen werden die App und den Service auf.

Apple Home: Support für 4K-Kameras + KI-generierte Videobeschreibungen

Apple wertet ab Herbst die Home-App mit verschiedenen Maßnahmen auf um ein intelligenteres Zuhause zu gestalten. Natürlich spielt dabei künstliche Intelligence eine Rolle.

Apple Intelligence in der Home App eröffnet neue Möglichkeiten: So werden beispielsweise zusammengehörige Aktivitätsmitteilungen intelligent gebündelt, Ereignisse in ausgewählten HomeKit Secure Video-Aufnahmen vor dem Ansehen beschrieben und KI-gestützte Suchfunktionen genutzt, um Clips anhand der darin stattgefundenen Ereignisse zu finden. Zudem können unterstützte HomeKit Secure Video-Kameras nun in 4K streamen und aufnehmen. Damit wird das 1080p Limit aufgehoben (endlich !!!). Wir gehen davon aus, dass Kamera-Hersteller ein entsprechendes Firmware-Update veröffentlichen müssen, um 4K in Apple Home zu unterstützen.

Blicken wir noch eimal etwas intensiver auf die generierten Videobeschreibungen. Mit generierten Videobeschreibungen könnt ihr schnell verstehen, was in einem Videoclip passiert ist, sogar ohne ihn sich anzusehen. Ihr könnt auch schnell Kameraclips durchsuchen, um das Gesuchte, wie etwa eine Paketlieferung, schnell zu finden. Oben auf der Suchseite platziert die Home App relevante Clips, damit ihr bei Bedarf wichtige Momente schnell sehen können.

Matter-Steckdosen zeigen Energieverbrauch an

Darüberhinaus bietet Apple Home unter iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 eine weitere Funktion. Innerhalb von Apple Home wird zukünftig der Energieverbrauch einer Matter-Steckdose angezeigt.