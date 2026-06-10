Nur die allerwenigsten Apple Original-Serien haben es bis dato in die fünfte Staffel geschafft. Die Eltern-Comedy ist offenbar so beliebt, dass Apple eine fünfte Staffel ins Rennen schickt. Nun steht der offizielle Trailer bereit.

„Trying – Staffel 5“: Trailer ist da

Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV die fünfte Staffel zu Trying angekündigt hat. Nachdem wir zuletzt bereits einen ersten Einblick erhalten haben, gibt es nun die Chance noch etwas intensiver in die Fortsetzung der Eltern-Comedy hineinzuschnuppern.

Apple TV hat den Trailer zur fünften Staffel von Trying veröffentlicht. Die BAFTA-nominierte Esther Smith und der für den Actor Award nominierte Rafe Spall spielen die Hauptrollen und sind auch als Executive Producer beteiligt. Die achtteilige Comedyserie kehrt am Mittwoch, den 8. Juli, mit der ersten Folge weltweit auf Apple TV zurück. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 26. August neue Episoden.

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In der fünften Staffel müssen Nikki (Smith) und Jason (Spall) mit den Folgen der plötzlichen Ankunft von Princess (Scarlett Rayner) und Tylers (Cooper Turner) leiblicher Mutter Kat (Charlotte Riley) vor ihrer Tür und dem damit einhergehenden Chaos, das sie in ihr geordnetes Familienleben bringt, fertigwerden.