Während die erste iOS 27 Beta derzeit von Entwicklern getestet wird, bietet uns Apple einen Blick auf die Verbreitung von iOS 26 und iPadOS 26. Die Version hat sich auf den meisten Geräten durchgesetzt, bleibt aber knapp unter den Werten des Vorjahres.

iPhones liegen vorn

Den größten Teil der Gerätebasis hat Apple inzwischen auf dem neuen System. iOS 26 lief am 7. Juni auf 79 Prozent aller iPhones, die an dem Tag im App Store aktiv waren. Bei Modellen aus den vergangenen vier Jahren stieg der Wert auf 86 Prozent. Die Daten stammen aus Apples Entwicklerbereich und zeigen weniger den weltweiten Gesamtbestand als das Tempo, mit dem eine neue Version ankommt.

Bei den iPads liegt die Quote niedriger. Auf 68 Prozent der erfassten Geräte lief iPadOS 26, bei den neueren Modellen auf 79 Prozent. Dass Tablets hinterherhinken, ist bei Apple nichts Neues, denn ein iPad bleibt im Haushalt oft länger liegen und wird seltener aktualisiert als das iPhone, das die meisten ohnehin täglich nutzen.

Verglichen mit dem Vorjahr steht iOS 26 etwas schlechter da. iOS 18 erreichte im Juni 2025 noch 82 Prozent aller iPhones und 88 Prozent der neueren Modelle. Bei iPadOS 18 waren es 71 und 81 Prozent. Groß ist der Rückstand allerdings nicht, über alle Gerätegruppen hinweg liegt er bei zwei bis drei Prozentpunkten.

Mit dem Beginn der iOS 27 Beta dürften das die letzten offiziellen Zahlen zu iOS 26 gewesen sein. Für Entwickler zählt dabei vor allem die hohe Verbreitung, weil sich neue Schnittstellen umso eher nutzen lassen, je weniger Nutzer dabei außen vor bleiben.