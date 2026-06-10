Die erste Beta zu iOS 27 steht seit kurzem für eingetragene Entwickler bereit. Die Vorabversion ist mittlerweile auf diversen Endgeräten gelandet und so zeigen sich auch immer mehr Neuerungen, die das kommende iPhone-Update mit sich bringt. Unter anderem lasst euch die „Wo ist?“-App den Standort vorübergehend vor anderen verbergen.

iOS 27: „Wo ist?“ lässt euch den Standort vorübergehend vor anderen verbergen

Wenn ihr in der „Wo ist?“-App eine Person, mit der ihr euren Standort teilt aufruft, so erhaltet ihr unter iOS 27 eine neue Option angezeigt, die es euch ermöglicht, euren Standort vorübergehend zu verbergen. Durch das Tippen auf die neue Option wird euer Standort vorübergehend für 12 Stunden ausgeblendet, bevor der vorherige Status der Standortfreigabe wiederhergestellt wird. Das Ganze könnt ihr allerdings auch jederzeit wieder rückgängig machen. In der aktuellen Form scheint die Aktivierung der Funktion die betreffende Person nicht darüber zu benachrichtigen, dass ihr der eigene Standort verborgen wird – auf ihrem Gerät wird bei der „Wo ist?“-Karte lediglich „Kein Standort gefunden“ angezeigt. Dies eignet sich laut Apple unter anderem dafür, ein Geschenk zum Geburtstag zu kaufen, ohne dass der Beschenkte sehen kann, wo ihr die Überraschung gekauft habt. Der Fantasie sind sicherlich keine Grenzen gesetzt, wie man diese neue Funktion nutzen bzw. ausnutzen kann.

Neue Optionen ermöglichen es zudem, den Standort für einen individuell festgelegten Zeitraum – etwa für eine bestimmte Anzahl von Minuten, Stunden oder Tagen – freizugeben oder sogar ein genaues Datum und eine Uhrzeit für das Ende der Freigabe festzulegen. So könnt ihr euren Standort ganz einfach während einer Veranstaltung oder bei einem Kurztrip am Wochenende mit Freunden und Familie teilen.