macOS 27 Golden Gate ist die letzte macOS-Version, die Intel-Apps über Rosetta 2 vollständig unterstützt. Mit dem übernächsten großen macOS-Release verschwindet die Übersetzungsschicht und damit die Möglichkeit, Intel-kompilierte Apps auf Apple-Silicon-Macs auszuführen.

Was Rosetta 2 ist – und was danach kommt?

Apple hatte Rosetta 2 Ende 2020 gemeinsam mit dem ersten M1-Chip eingeführt, um den Übergang von Intel zu Apple Silicon für Nutzer und Entwickler möglichst reibungslos zu gestalten. Seitdem können Intel-kompilierte Apps auf Macs mit Apple-Silicon-Chip weiterhin ohne Anpassungen laufen.

Bereits auf der WWDC 2025 hatte Apple angekündigt, Rosetta 2 auch mit macOS 27 als allgemeines Kompatibilitätswerkzeug beizubehalten, danach aber einzustellen. Lediglich eine eingeschränkte Teilmenge der Rosetta-Funktionalität soll für ältere, nicht mehr gewartete Spiele erhalten bleiben, die auf Intel-basierten Frameworks basieren.

Mit macOS 27 Golden Gate ist diese Ankündigung nun in ihrer letzten Phase angelangt. Wer noch Intel-only-Apps nutzt, hat genau noch eine macOS-Version Zeit, eine Alternative zu finden oder auf ein Update zu warten – bevor macOS 28 diese Apps vollständig zum Stillstand bringt.

Warnhinweise bereits aktiv

Apple bereitet Nutzer proaktiv auf den Wechsel vor: Seit macOS 26.4 und 26.5 erscheint beim Start einer Intel-only-App ein Systemhinweis, der darüber informiert, dass die Unterstützung in einer künftigen macOS-Version endet. Entwickler und Nutzer sollen so genug Vorlaufzeit haben, um native Apple-Silicon-Alternativen zu finden oder zu entwickeln.

Ein praktischer Hinweis: Golden Gate deinstalliert Rosetta 2 automatisch, wenn es zuvor unter macOS 26 Tahoe installiert war. Wer die Funktion weiterhin benötigt, muss sie nach dem Update manuell neu installieren.

Die meisten Apps sind längst bereit

Seit Apple die Transition zu Apple Silicon 2020 ankündigte, sind mittlerweile sechs Jahre vergangen. Die überwiegende Mehrheit aller verbreiteten Apps unterstützt Apple Silicon heute nativ. Für Entwickler und Organisationen, die noch auf Intel-only-Software angewiesen sind, läuft die Zeit nun endgültig ab – entweder muss ein Update her, oder man bleibt dauerhaft auf macOS 27.

macOS 27 Golden Gate befindet sich aktuell in der Entwickler-Beta. Die Public Beta folgt im Juli, der finale Release ist für September geplant.