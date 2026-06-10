Vergangenen Monat angekündigt, lassen sich die neuen o2 Plus Bundles ab sofort buchbar. Mit den o2 Plus Bundles tritt o2 als „All-in-One“-Anbieter auf, der Mobilfunk, Streaming und Festnetz stärker miteinander verzahnt. Diejenigen, die ihren Mobilfunkvertrag mit einem weiteren Mobilfunk-Tarif, TV (Entertainment) oder einem Internet- & Festnetz-Tarif kombinieren, erhalten einen Rabatt zwischen 15 Euro und 25 Euro.

o2 Plus Bundles können ab sofort gebucht werden

Die Grundlage der neuen o2 Plus Bundles bilden die sechs Mobilfunktarife o2 Mobile S, o2 Mobile M Plus, o2 Mobile L Plus, o2 Mobile Unlimited S Special Plus, o2 Mobile Unlimited M Plus und o2 Mobile Unlimited L Plus. Drei davon arbeiten mit festem Datenvolumen von 15, 50 oder 150 GB, drei weitere bieten unbegrenztes Datenvolumen bei Geschwindigkeiten von 15, 100 oder 300 Mbit/s. In den Volumentarifen bleibt der „Grow“-Vorteil erhalten, so dass das enthaltene Datenvolumen nach dem ersten Vertragsjahr automatisch anwächst.

Zum Mobilfunktarif wählt ihr einen o2 Internet- & Festnetz-Tarif, einen zweiten o2 Mobilfunktarif oder o2 TV Premium inkl. Netflix und Disney+ hinzu.

Entscheidet ihr euch beispielsweise für den o2 Mobile M Plus in Kombination mit o2 TV Premium inkl. Netflix und Disney+, so zahl ihr für das Bundle 29,98 Euro pro Monat. Normalerweise würde der o2 Mobile M Plus 29,99 Euro im Monat kosten. Durch das Bundle reduziert sich der Preis um 15 Euro. Gleichzeitig kostet o2 TV Premium inkl. Netflix und Disney+ 14,99 Euro. Unter Stricht mach es 29,98 Euro, so dass ihr rein rechnerisch o2 TV Premium inkl. Netflix und Disney+ kostenlos erhaltet.

Kurzum: o2 möchte nicht nur einzelne Kunden ansprechen, sondern den gesamten Haushalt ins Boot holen.

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