Sonos hat seine iOS-App aktualisiert und bindet das hauseigene Lautsprechersystem nun in die Kurzbefehle-App von Apple ein. Wer die neue Version installiert hat, kann bestimmte Sonos-Funktionen über Siri, über Automationen oder über die Home-App von Apple steuern.

iOS-Kurzbefehle für Sonos

Voraussetzung ist die App-Version 86.00.41. Sie allein garantiert die neue Funktion aber noch nicht, denn auch mit der aktuellen Version taucht sie nicht überall auf. Bei manchen Nutzern erscheinen die Kurzbefehle direkt nach dem Update, bei anderen bleiben sie zunächst aus, selbst nach einem Neustart der App oder des iPhone. In diesem Fall hilft nur Geduld, weil Sonos die Neuerung schrittweise verteilt.

Zum Start gibt es Kurzbefehle für mehrere Funktionen. Damit lassen sich Inhalte abspielen, Lautsprecher zu Gruppen zusammenfassen und wieder trennen, die Wiedergabe starten oder pausieren, Geräte stummschalten und die Lautstärke regeln. Verknüpfen lassen sich diese Aktionen mit Sprachbefehlen über Siri, mit Automationen oder mit der Home-App.

Neben den App-Updates für iOS und Android hat Sonos auch die Systemsoftware der Lautsprecher aktualisiert. Sie trägt die Versionsnummer 95.1-78010 und ist laut Sonos ebenfalls ab sofort verfügbar. Die Nutzer erreicht sie aber wieder gestaffelt, und nach Angaben des Unternehmens kann das mehrere Tage dauern. Wer nicht warten möchte, kann das System-Update in den allgemeinen Einstellungen der Sonos-App von Hand anstoßen.